Gigabyte risolve finalmente il problema dei PCB che si rompono

Diverso tempo fa vi avevamo raccontato di un problema con le GPU Gigabyte, che presentavano crepe nel PCB vicino al connettore PCIe, quasi certamente a causa del peso eccessivo delle schede di fascia più alta, davvero imponenti.

Nonostante le nostre richieste insistenti, l’azienda taiwanese non ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali, ma sembra che nel corso dei mesi abbia riconosciuto il problema: secondo diverse fonti, Gigabyte ha prima iniziato a sostituire in garanzia le schede che presentavano il difetto (cosa che, inizialmente, non veniva fatta), successivamente ha ridisegnato il PCB, come emerso nelle scorse, modificando l’area vicino al connettore che era soggetta alle crepe.

La revisione hardware 1.1 della RTX 4090 (e la nuova RTX 4080 SUPER) porta con sé un nuovo design del PCB, che offra molta più rigidità e va a risolvere il problema, che fino ad ora poteva essere mitigato solamente inserendo nel PC un supporto, in modo che il peso della scheda video non gravasse quasi totalmente sul PCB. Anche se non più obbligatorio, l’uso di un supporto rimane fortemente consigliato, così da evitare brutte sorprese; questo consiglio vale per tutte le RTX 4080 e RTX 4090 sul mercato, non solamente per i modelli Gigabyte.

Si tratta indubbiamente di un’ottima notizia per i consumatori, che potranno tornare ad acquistare le schede Gigabyte Gaming OC (unica personalizzazione affetta dal problema) senza timore di danni irreparabili. Nel caso in cui vogliate acquistare una RTX 4090 Gaming OC, prestate attenzione: in commercio si trovano sia la revisione hardware 1.0 che la 1.1. La prima, più vecchia, offre un sistema di alimentazione con VRM 50A molto silenzioso (presenta pochissimo coil whine), ma ha il vecchio PCB che tende a danneggiarsi; la versione 1.1 invece offre, oltre al nuovo PCB, un sistema di alimentazione più potente, con VRM 70A.