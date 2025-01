Il celebre prototipo della RTX 4090 trovato nella spazzatura è stato testato e smontato

Il prototipo di RTX 4090 diventato celebre perché rinvenuto nella spazzatura e per via del suo design differente dal modello in commercio, stato testato e smontato da Gamers Nexus, rivelando dettagli interessanti sulla sua architettura, sulle sue prestazioni termiche e sul suo peculiare sistema di raffreddamento.

Il team di Gamers Nexus ha condotto un'analisi approfondita di quella che, per settimane, è stata considerata come il prototipo di una presunta GPU RTX 4090 Ti, la quale, però, si è rivelata essere in realtà una RTX 4090 con un massiccio dissipatore di calore a flusso passante e tre ventole.

Il sistema di raffreddamento si è rivelato particolarmente efficace.

La scheda presenta alcune caratteristiche uniche, come il PCB montato parallelamente alla scheda madre e un connettore PCIe metallico collegato direttamente alla scheda grafica.

Steve Burke di Gamers Nexus ha impiegato diverse ore per smontare completamente il dispositivo (potete vedere il video su YouTube), data l'assenza di guide specifiche per questo prototipo. Una volta rimosso il PCB dal dissipatore, Burke ha confermato che si tratta di una RTX 4090 con 24GB di VRAM.

Nonostante il PCB sia simile ad altre GPU, ciò che rende unico questo prototipo è l'imponente sistema di raffreddamento. I test svolti da Burke hanno mostrato che la GPU funziona a circa 20 gradi in meno rispetto a una RTX 4090 FE standard con lo stesso consumo energetico. Prestazioni termiche di questo livello sono state finora osservate solo su GPU raffreddate a liquido.

Le marcature esterne, la configurazione interna e i driver confermano che si tratta di una RTX 4090. Tuttavia, i test sulle prestazioni FPS hanno evidenziato circa il 10% in meno di performance rispetto a una RTX 4090 FE standard, risultato coerente con un'unità prototipo non ancora ottimizzata.

Questa scoperta mette fine alle speculazioni su una possibile RTX 4090 Ti. È probabile che NVIDIA abbia utilizzato questo prototipo come banco di prova per un dissipatore capace di gestire enormi quantità di calore, forse in previsione di una RTX 4090 Ti mai rilasciata. Con il recente lancio della serie RTX 50, è improbabile che vedremo questa GPU arrivare sul mercato.