La RTX 5090 supera del 36% su Blender la RTX 4090

Come era pronosticabile, i primi benchmark delle nuove schede grafiche di NVIDIA stanno cominciando a spuntare sui vari portali dedicati. In questo caso sono emerse le prestazioni delle due top di gamma, la RTX 5090 e la RTX 5090D (esclusiva per il mercato cinese), su Blender. Questi risultati preliminari, mostrano un miglioramento delle performance, rispetto all'attuale modello top di gamma (RTX 4090), coerente con la scheda tecnica della nuova scheda di punta di NVIDIA, ma non stupiscono come fecero i risultati della RTX 4090 rispetto alla RTX 3090.

Questi test, sono stati condotti utilizzando Blender 3.6.0 per la RTX 5090 e la versione 4.3.0 del software per la RTX 5090D. Per quanto interessanti, però, vanno presi con la dovuta cautela visto che sono assenti parecchi dettagli sulle configurazioni complete dei sistemi di prova. L'unico dettaglio certo è che entrambi i PC usati per i test, utilizzavano Windows come sistema operativo.

Entrambe le nuove GPU mostrano un incremento prestazionale di circa il 40% rispetto ai modelli precedenti.

La pubblicazione anticipata di questi dati sembra essere accidentale, probabilmente dovuta all'upload automatico dei risultati da parte di Blender quando connesso a internet. È improbabile che i test siano stati effettuati sullo stesso sistema, dato che la RTX 5090D è un modello esclusivo per il mercato cinese.

Nello specifico, la RTX 5090 risulta il 36% più veloce della RTX 4090, mentre la RTX 5090D supera del 40% la RTX 4090D. Tuttavia, questi dati vanno presi con cautela, dato il campione limitato di risultati disponibili, soprattutto per i nuovi modelli.

Il miglioramento del 40% nelle prestazioni sembra allinearsi con l'aumento del 33% nel numero di CUDA core della RTX 5090 rispetto alla 4090. Questo suggerisce che Nvidia potrebbe fare affidamento sulle tecnologie di AI per raggiungere gli obiettivi prestazionali dichiarati, specialmente per i modelli di fascia più bassa come la RTX 5070.

Sebbene un incremento del 40% sia significativo, è inferiore al raddoppio delle prestazioni visto nel passaggio dalla serie 30 alla 40. Questo potrebbe indicare un rallentamento nella crescita prestazionale generazione dopo generazione per le GPU di fascia alta.

In attesa di benchmark più completi e ufficiali, questi primi risultati forniscono un'anteprima interessante sulle potenzialità della prossima generazione di schede grafiche Nvidia. Resta da vedere se l'azienda riuscirà a mantenere le promesse di prestazioni per l'intera gamma RTX 50.