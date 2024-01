Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC, bella e con un ottimo raffreddamento | Test & Recensione

Dopo avervi raccontato le mie impressioni sulla RTX 4070 SUPER nella recensione del modello Founders Edition, oggi vi parlo di un modello custom di fascia leggermente più alta, che debutta sul mercato a un prezzo superiore a quello di listino, ma comunque interessante. La Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC può essere acquistata a circa 749 euro, 70€ in più rispetto alla Founders Edition, disponibile al prezzo consigliato di 679 euro.

Cosa offre in più la personalizzazione di Gigabyte, sia in termini di prestazioni che di raffreddamento? Vale la pena acquistarla? Scopriamolo in questa recensione.

Design e specifiche tecniche

La Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC ha un design pulito ma che si fa notare, specialmente se si installa la scheda video in verticale all’interno del case. La copertura del dissipatore è completamente bianca, ma le tre ventole sono incastonate in un ovale argento, per metà attraversato da linee bianche oblique.

Le tre ventole, anch’esse bianche, hanno un diamentro di 92 mm e un design che favorisce il flusso d’aria e sono dotate di un lubrificante con nanomateriali basati sul grafene, che assicurano una vita di 2,1 volte più lunga. Come ormai siamo abituati a vedere sui modelli a tripla ventola, quella centrale ruota in senso opposto per ridurre le turbolenze e quindi la rumorosità.

Nella parte superiore c’è un inserto cangiante con la scritta AERO, dotata di illuminazione LED RGB personalizzabile, ma che a mio avviso da il meglio di sé quando è bianca e statica. Il backplate in metallo è di color argento, dona solidità e robustezza alla scheda e presenta un’enorme apertura che fa passare l’aria e migliora il raffreddamento: è grande quasi metà della GPU e fa fluire l’aria della ventola di destra di parte di quella centrale, quindi dovrebbe beneficiare parecchio le prestazioni. C’è anche lo switch per il doppio BIOS, che vi fa scegliere tra OC e Silent per avere rispettivamente più prestazioni o maggior silenziosità.

Trattandosi di una triventola, le dimensioni sono ovviamente ben maggiori rispetto a quelle della Founders Edition: la Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC è lunga 300mm e occupa quasi 3 slot, quindi assicuratevi di avere sufficiente spazio nel case.

Quasi nulle invece le differenze a livello di specifiche tecniche, come del resto capita spesso quando si parla di schede video: cambia la frequenza massima, che passa da 2475MHz a 2565MHz, mentre tutte le altre caratteristiche rimangono le stesse.

Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC RTX 4070 SUPER GPU AD104 AD104 CUDA Core 7168 7168 RT Core 56 (3° generazione) 56 (3° generazione) Tensor Core 224 (4° generazione) 224 (4° generazione) Frequenza (base / boost) 1980 / 2565 MHz 1980 / 2475 MHz Cache L2 48 MB 48 MB VRAM 12GB GDDR6X 12GB GDDR6X Bus di memoria 192-bit 192-bit Velocità memoria 21 Gbps 21 Gbps TGP 220 watt 220 watt Prezzo di lancio 749 euro (provvisorio, IVA inclusa) 679 euro (IVA inclusa)

A bordo troviamo la GPU AD104 con 32,8 miliardi di transistor e 7168 CUDA core, 56 RT core di 3° generazione e 224 Tensor core di 4° generazione, abbinata a 12GB di VRAM GDDR6X a 21GBps su un bus 192-bit, per una larghezza di banda complessiva di 504GB/s. Il TGP è di 220 watt e per l’alimentazione è possibile usare sia il connettore 16 pin 12VHPWR che l’adattatore incluso in confezione, a cui si collegano due 8 PIN PCIe classici. Infine, la dotazione porte offre tre DisplayPort 1.4 e una HDMI 2.1.

Prestazioni

Per misurare le performance della Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC ho eseguito la nostra suite di benchmark, che comprende diversi giochi e software di creazione contenuti. HO testato le schede video su una piattaforma di prova con AMD Ryzen 7 7800X3D, installato su una scheda madre X670E e abbinato a 64GB di RAM Corsair Dominator Titanium certificate AMD EXPO e a un dissipatore Corsair iCUE H150i Elite LCD Capellix.

La Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC migliora di qualche FPS le prestazioni del modello Founders Edition, risultando in media il 17-18% più veloce della RTX 4070. Fa meglio anche della Radeon RX 7800 XT e si avvicina alla RTX 4070 Ti, solo di una manciata di punti percentuale più veloce.

Anche in Full HD ritroviamo la stessa situazione: la frequenza maggiore e il sistema di raffreddamento più performante permettono alla personalizzazione di Gigabyte di generare qualche FPS in più, migliorando i risultati della RTX 4070 SUPER FE.

Benchmark con ray tracing e DLSS / FSR

Nei grafici delle prestazioni in ray tracing ho indicato la versione di DLSS e FSR usata, sfruttando la più recente di entrambe le tecnologie implementata in ogni gioco. Per fare un esempio, nel grafico di Cyberpunk la dicitura “DLSS 3 / FSR 2.1” significa che ho usato il DLSS 3 per le schede NVIDIA e FSR 2.1 per quelle AMD; dove non è indicata la versione dell’upscaler. In Avatar: Frontiers of Pandora ho eseguito il benchmark due volte, una con DLSS e FSR 3, l’altra con FSR 3 anche sulle GPU NVIDIA. Infine, nei benchmark con upscaler di Doom Eternal e Metro Exodus Enhanced Edition non ci sono le schede AMD perché i giochi integrano solo il DLSS.

Lo scenario che emerge dai test non è diverso da quello che si vede in rasterizzazione classica. La Gigabyte RTX 4070 Aero OC è sempre più veloce della Founders Edition, superando circa del 17% la RTX 4070. La differenza con la RX 7800 XT è decisamente più ampia e supera in media il 60% in 1440p.

In 1080p si amplia ancor di più il divario con la RX 7800 XT, che raggiunge il 69% in media, sempre per merito del vantaggio che il DLSS 3 con Frame Generation offre rispetto a FSR 2. Il vantaggio sulla RTX 4070 rimane intorno al 15%, mentre il distacco dalla RTX 4070 Ti è sempre intorno al 5%.

Benchmark a risoluzione 4K

Ho testato la Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC anche in 4K. Dai benchmark è evidente come la scheda permetta di giocare anche in 4K, ma bisogna accettare qualche compromesso. Nei giochi più pesanti graficamente si raggiungono i 60 FPS, ma ho notato qualche problema di stuttering, che si può risolvere abbassando la qualità grafica.

I titoli più leggeri soffrono meno di questo problema, che però sporadicamente si presenta comunque. La stessa situazione si presenta poi anche in ray tracing: sfruttando la frame generation di DLSS 3 e FSR 3 si sta sempre sopra i 60 FPS, ma anche qui è necessario abbassare la qualità per non incappare in rallentamenti.

in poche parole, se volete provare a giocare a risoluzione 4K, vi consiglio di abbassare leggermente la qualità grafica, così da avere un’esperienza di gioco più fluida e priva di problemi.

Benchmark in creazione di contenuti

Ho eseguito anche test al di fuori del gaming, per vedere come va la Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC nella creazione di contenuti. Per questi benchmark ho usato Blender, DaVinci Resolve 18 e ON1 Resize AI 2023.

I test evidenziano un netto vantaggio per le GPU NVIDIA rispetto a quelle AMD. La RTX 4070 SUPER firmata Gigabyte si comporta bene, migliorando i risultati della Founders Edition in Blender e in ON1 Resize AI e confermando quelli già visti in DaVinci Resolve 18.

Consumi e temperatura

Per valutare temperatura e consumi in maniera quanto più reale possibile, registro i valori medi ottenuti in gioco durante un loop di Cyberpunk 2077 in 4K con ray tracing e DLSS / FSR attivi. In questo modo è più facile darvi un’idea migliore di come si comportano le schede durante sessioni di gioco intensive, probabilmente lo scenario più comune a cui saranno sottoposte una volta nei vostri PC. Si tratta ovviamente di un benchmark impegnativo che le mette a dura prova, specialmente se si tratta di schede video pensate per risoluzioni inferiori al 4K; se giocherete a risoluzione più bassa avrete consumi inferiori.

La Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC fa registrare consumi in linea con le aspettative, solo una decina di watt maggiori rispetto alla Founders Edition. Nel test ho registrato 204 watt, un risultato ampiamente migliore di quello della RX 7800 XT, messa a dura prova dal benchmark e che fa registrare un consumo medio di 251 watt.

Il raffreddamento a tripla ventola della personalizzazione di Gigabyte tiene sotto controllo la temperatura senza difficoltà, mantenendola sempre entro i 57 gradi centigradi, 10 in meno della Founders Edition. È la scheda più fresca tra quelle testate, seconda solo alla RTX 4070 Ti, anch’essa dotata di un ampio dissipatore a tre ventole e che non va oltre i 56°C.

Verdetto

La Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC offre prestazioni in linea con le aspettative, leggermente migliori della Founders Edition ma che non cambiano le mie considerazioni finali; per un’analisi più approfondita vi rimando alla recensione della RTX 4070 SUPER Founders Edition, qui voglio concentrarmi sui vantaggi offerti dalla personalizzazione di Gigabyte.

Il raffreddamento a tripla ventola assicura temperature decisamente inferiori rispetto alla Founders Edition, che permettono di giocare con serenità anche per molte ore senza problemi. Le dimensioni sono ovviamente maggiori, ma rimane facilmente installabile nella maggior parte dei case.

Anche i consumi sono in linea con le aspettative, leggermente maggiori rispetto alla Founders Edition ma ampiamente all’interno del TGP di 220 watt. Mi è piaciuto anche il design, un fattore importante per tutti coloro che danno un certo peso all’aspetto estetico: i LED RGB sono molto limitati, ma per me non è un difetto, anzi.

Come accennato in apertura, la Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC dovrebbe arrivare sul mercato a circa 750 euro. Il prezzo è in linea con le caratteristiche offerte e risulterà tanto più interessante quanto più costeranno alcuni modelli a doppia ventola venduti a un prezzo più alto di quello di listino: se ci sarà una differenza di poche decine di euro, varrà sicuramente la pena optare per questa Gigabyte.

In conclusione, chi dovrebbe acquistare la Gigabyte RTX 4070 SUPER Aero OC? A mio avviso è una buona scelta per tutti coloro che hanno deciso di comprare una RTX 4070 SUPER e sono disposti a spendere un po’ di più per avere un sistema di raffreddamento migliore, capace di tenere sotto controllo la temperatura della scheda in tutte le situazioni, e prestazioni leggermente più alte grazie a una frequenza operativa maggiore.