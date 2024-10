Google svela il tool per identificare i testi scritti con IA, addio plagio e informazioni errate?

Un team di Google DeepMind ha implementato con successo un sistema di filigrana AI per identificare automaticamente i testi generati dal chatbot Gemini. La tecnologia è stata utilizzata per mesi e ora verrà resa disponibile anche ad altri sviluppatori di intelligenza artificiale.

Il sistema di filigrana utilizza un algoritmo di "campionamento a torneo" per influenzare con efficacia la selezione delle parole durante la generazione del testo, creando una firma statistica rilevabile dal software associato. Il risultato è che questo approccio rende più complesso qualsiasi tentativo di rimuovere o aggirare la filigrana.

Pushmeet Kohli di Google DeepMind ha dichiarato:

"Sebbene SynthID non sia una soluzione definitiva per identificare i contenuti generati dall'IA, è un importante elemento per sviluppare strumenti di identificazione dell'IA più affidabili".