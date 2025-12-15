Avatar di Ospite MMO_Sword #545 0
0
e questo sarebbe il futuro dell'informazione? mah
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite Web Mage #807 0
0
Beh, cosa c'è di strano? Una creatura di musk che diffonde fake news sarebbe una novità? Tale il padrone, tale il prodotto ....
Questo commento è stato nascosto automaticamente.