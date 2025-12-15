Avatar di Ospite Mod Master #381 0
Fatico a comprendere perché i 799€ sono considerati troppi per PS5 pro ma giusti per steam Machine (parlo delle macchine e non dell'ecosistema più o meno vantaggioso)
Avatar di Ospite PHP_Bow
quindi alla fine quanto costa davvero? perché se supera i 750 dollari tanto vale prendere altro
Avatar di Ospite SQL Admin
Sì ma il punto è che anche l'"Altro" è destinato ad aumentare se monta moduli RAM una volta esaurite le scorte già prodotte in precedenza (e sono convinto che molti aumenteranno anche prima di avere finito le scorte...)
Avatar di Zeringo
Non comprare, questo è ciò che va fatto per ora.
Avatar di Dany_M
Ma perché a 750 dollari la reputeresti un buon acquisto con quell'hardware ridicolo che monta?
750 dollari americani che da noi si tradurranno facile facile in 850 euro aggiungendoci le tasse...
Avatar di G M
Ma quale crisi? Ingordigia ai massimi livelli già provati, il voltastomaco della "crisi del chip" (e del ciop) durante la pandemia non ha insegnato nulla. Tutto calcolato, non vendono e si rifanno sui pollastri, hanno già accumulato scorte di ram e di ssd hanno dimezzato la produzione, la maggior parte viene utilizzata per la l'IA che è come la truffa delle tre carte, il resto viene immesso nel mondo piumato dei pollastri da spennare. Coraggio facciamo sparire il mondo dei pc consumer (che è già a prezzi impossibili) e poi furbescamente lo "regaliamo" a cottimo, affittiamolo! Ma che mondo di m...a.
