dopo aver fallito l'accordo con Amazon era prevedibile, peccato però
Ahahahahaha ... un'altra vittima del GLORIOSO metodo trumpiano di gestire gli affari USA. Azienda USA PER ALTRO ......
quando vendi a 800 euro prodotti che in cina ti vendono a 300 euro non puoi andare avanti
aspetta ma quindi adesso i dati delle mappe di casa mia finiscono in Cina?
In teoria per gli europei no, per il resto del mondo si, poi la pratica a volte scosta dalla teoria
_BSOD_
E qui arriviamo ad un problema che a quanto pare trovo spinoso solo io: tutti questi oggetti IoT dialogano con il cloud del costruttore tramite API proprietarie... ma se il costruttore viene acquisito/fallisce/decide di staccare la spina per obsolescenza programmata/si mette a chiedere canoni osceni per non cessare il servizio?

Perchè non esiste uno standard open? dov'è l'antitrust quando serve?

Adesso stiamo parlando di un ciospo che costa il giusto, ma pensate se per lo stesso motivo salta il controllo remoto di un impianto di climatizzazione da decine di migliaia di euro o qualche altro oggetto molto costoso.
Questo non è il futuro, è il medioevo!
Zeringo
Usare un'aspirapolvere tradizionale è così faticoso?
Jonathan Harker
Il mancato rilancio del marchio ha un grande responsabile: commissario Vestager, l'affossatrice di qualsiasi azienda sia passata sotto il suo controllo.
