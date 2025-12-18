Il mercato della memoria RAM sta attraversando una delle crisi più severe degli ultimi anni, con aumenti di prezzo che superano il 200% in pochi mesi. G.Skill, uno dei produttori più apprezzati dagli appassionati per le sue soluzioni ad alte prestazioni, ha pubblicato un comunicato ufficiale il 16 dicembre 2025 per spiegare la situazione ai propri clienti, puntando il dito contro la causa principale: la domanda smisurata di DRAM da parte dell'industria dell'intelligenza artificiale. Una dinamica che sta mettendo in ginocchio l'intero settore dei componenti per PC consumer, con ripercussioni che si estendono ben oltre la semplice memoria di sistema.

Nel documento diffuso dall'azienda taiwanese, G.Skill non usa mezzi termini: "I prezzi della DRAM stanno registrando una volatilità significativa a livello industriale a causa di gravi limitazioni e carenze nell'offerta globale, spinte da una domanda senza precedenti proveniente dall'industria dell'IA". La conseguenza diretta è un aumento sostanziale dei costi di approvvigionamento per G.Skill, che si è vista costretta a trasferire questi rincari sui prezzi finali al consumatore. L'azienda avverte inoltre che i listini sono soggetti a variazioni senza preavviso, consigliando agli acquirenti di verificare sempre i prezzi prima di procedere all'acquisto.

Le cifre parlano chiaro e sono inequivocabili. Il kit Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 da 2x32GB, uno dei moduli più ricercati dagli appassionati per piattaforme AMD Ryzen serie 7000 e 9000, viene attualmente venduto su Newegg a 709,99 dollari. A settembre dello stesso anno, lo stesso prodotto costava circa 220 dollari. Si tratta di un incremento superiore al 200% in appena tre mesi, una spirale che secondo molti analisti è destinata a peggiorare ulteriormente nei prossimi mesi.

Il kit Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 da 2x32GB è passato da 220 dollari di settembre a 709,99 dollari attuali: un aumento del 200% in tre mesi

La carenza di DRAM non è un fenomeno isolato che colpisce solo G.Skill, ma rappresenta una crisi sistemica che sta ridisegnando l'intero panorama tecnologico. Dell ha annunciato aumenti fino al 30% sui prezzi dei PC commerciali, entrati in vigore il 17 dicembre. Samsung, uno dei principali produttori mondiali di chip di memoria, ha dichiarato di voler raddoppiare i prezzi della RAM. La situazione è talmente critica che Micron, altro gigante del settore, ha deciso di abbandonare completamente il mercato consumer per concentrarsi esclusivamente sulla fornitura di memoria per datacenter destinati all'intelligenza artificiale.

L'impatto si estende anche ad altri segmenti del mercato hardware. NVIDIA avrebbe pianificato una riduzione fino al 40% della produzione di GPU GeForce RTX per il 2026, secondo indiscrezioni di settore, per dare priorità ai chip destinati ai sistemi di calcolo per AI. Anche Valve potrebbe trovarsi in difficoltà con la sua imminente Steam Machine, prevista per l'inizio del 2026, dato che l'azienda non ha ancora rivelato il prezzo finale del dispositivo in un contesto di costi dei componenti in rapida escalation.

La radice del problema risiede nell'esplosione della domanda di memoria da parte dei datacenter che alimentano i modelli di intelligenza artificiale, dai Large Language Model ai sistemi di training e inference. Questi impianti richiedono quantità enormi di DRAM ad alta larghezza di banda, sottraendo capacità produttiva al mercato consumer e creando una competizione sui prezzi che i produttori di componenti per PC non possono sostenere. I fonditori di semiconduttori stanno dando priorità agli ordini più redditizi, lasciando in secondo piano il settore consumer.

Per gli appassionati di PC building e per chi aveva pianificato un upgrade del proprio sistema, la situazione è particolarmente frustrante. La memoria RAM DDR5, che aveva finalmente raggiunto prezzi competitivi dopo il lancio iniziale con listini proibitivi, è tornata a livelli di accessibilità paragonabili al periodo di introduzione sul mercato. Anche le soluzioni DDR4, pur non registrando aumenti così drammatici, stanno subendo rincari significativi. Chi aveva rimandato l'acquisto nella speranza di prezzi migliori si trova ora in una situazione peggiore rispetto a mesi fa.

G.Skill si distingue per la trasparenza nel comunicare apertamente le cause degli aumenti, attribuendo esplicitamente la responsabilità alla domanda generata dall'industria dell'IA. Non tutti i produttori e gli OEM hanno adottato la stessa chiarezza, preferendo comunicati più vaghi che parlano genericamente di "condizioni di mercato". Questa franchezza, pur non offrendo soluzioni immediate agli utenti, contribuisce almeno a contestualizzare una situazione che molti consumatori faticano a comprendere.