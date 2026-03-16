Il kit G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 è un'ottima soluzione per chi vuole RAM performanti per la propria configurazione AMD AM5 senza perdere la testa sull'overclock manuale. Con un click raggiungono i 6000 MT/s, frequenza ideale per i nuovi Ryzen, e una latenza inferiore a quella di competitor venduti allo stesso prezzo. Meno indicati invece per chi ha un PC Intel, visto che manca un profilo XMP, o per chi ama l'overclock manuale, per cui i chip Hynix A-Die si prestano poco.

Negli ultimi anni il mercato delle memorie DDR5 si è arricchito di kit sempre più performanti e pensati specificamente per i processori Ryzen. Il G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 (modello F5-6000J2636H16GX2-TZ5NR) è uno di questi: un kit dual channel da 32GB (2×16GB) progettato per sfruttare al massimo il profilo AMD EXPO e portare la frequenza a 6000 MT/s con latenze aggressive di 26-36-36-96 a 1,45V.

L'attuale crisi delle memorie ha fatto schizzare alle stelle i prezzi delle RAM, compreso ovviamente quello di questo kit. La valutazione relativa al prezzo è stata fatta considerando un mercato con prezzi e disponibilità normalizzati e "pre crisi", non la situazione attuale, in cui è praticamente impossibile trovare memorie a prezzi ragionevoli.

Il prezzo, in un momento normale del mercato, dovrebbe aggirarsi intorno ai 150 €, un posizionamento che lo mette in diretta concorrenza con altri kit DDR5 certificati AMD EXPO: su tutti il Kingston Fury Beast DDR5-6000 CL36 e il Corsair Vengeance DDR5-6000 CL30, entrambi disponibili a prezzi simili (o inferiori), ma con latenze meno aggressive.

Recensione in un minuto

Il G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 è un kit solido e ben costruito, con timing aggressivi e supporto EXPO nativo che lo rendono una scelta quasi automatica per chi costruisce o aggiorna un sistema su piattaforma AMD AM5. L'attivazione del profilo EXPO è immediata: basta un click nel BIOS e le memorie girano a 6000 MT/s senza alcun intervento manuale. Il design con dissipatore in alluminio anodizzato e barra RGB a 8 zone è curato e si integra bene con i principali ecosistemi di illuminazione.

Si tratta di un kit single-rank basato su chip SK Hynix A-die, quindi eccellente in stabilità e compatibilità, ma meno interessante per chi vuole spingere oltre il profilo EXPO con overclock manuale. È consigliato a chi vuole le massime prestazioni su Ryzen con configurazione plug-and-play e non vuole scendere a compromessi sui timing.

Come sono fatte

Le G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 si presentano con un design che G.SKILL definisce "dual-textured streamline": heatspreader in alluminio con finitura nero opaco (disponibile anche in bianco, sempre opaco), con un inserto a spazzola che richiama l'estetica delle supercar. L'altezza dei moduli è di 42,8 mm, compatibile con la stragrande maggioranza dei dissipatori tower e AIO (un vantaggio rispetto ad alcuni competitor come le Corsair Dominator Titanium, che con i loro 52 mm possono creare problemi su sistemi più compatti).

Internamente, il kit monta chip SK Hynix A-die (H5CG48AEBDX018) da 2GB ciascuno, con otto chip per modulo in configurazione single-rank. Il PMIC è un Richtek RTQ5132GQWF. La scelta dei chip Hynix A-die è cruciale: si tratta di chip noti per l'ottima stabilità a frequenze elevate con il profilo EXPO, anche se le possibilità di overclocking manuale risultano più limitate rispetto agli M-die della stessa generazione, o ai chip Samsung B-die della vecchia guardia DDR4.

La barra luminosa superiore copre 8 zone RGB indipendenti e può essere controllata tramite il software proprietario G.SKILL Trident Z Lighting Control oppure tramite i principali ecosistemi delle schede madri: Asus Aura Sync, Gigabyte RGB Fusion 2.0, MSI Mystic Light Sync e ASRock Polychrome Sync sono tutti supportati. Il software G.SKILL permette di creare quattro profili indipendenti con quattordici effetti disponibili, inclusa una modalità Music Mode che sincronizza l'illuminazione con l'output audio del sistema.

Qui di seguito le specifiche tecniche complete del kit:

Tipo: DDR5 Unbuffered, Non-ECC

DDR5 Unbuffered, Non-ECC Capacità: 32GB (2×16GB), Dual Channel

32GB (2×16GB), Dual Channel Frequenza EXPO: 6000 MT/s (DDR5-6000)

6000 MT/s (DDR5-6000) Timings EXPO: 26-36-36-96

26-36-36-96 Voltaggio EXPO: 1,45V

1,45V Frequenza SPD (default): 4800 MT/s

4800 MT/s Voltaggio SPD (default): 1,10V

1,10V Chip: SK Hynix A-die (single-rank)

SK Hynix A-die (single-rank) Altezza modulo: 42,8 mm

42,8 mm Garanzia: limitata a vita

Prestazioni e compatibilità

Il punto di forza principale di questo kit è la semplicità d'uso: abilitando il profilo EXPO nel BIOS di una scheda madre AM5 compatibile, il sistema avvia automaticamente a 6000 MT/s con timings 26-36-36-96 a 1,45V, senza alcuna configurazione manuale. DDR5-6000 è di fatto la frequenza "sweet spot" per le piattaforme AMD Ryzen 7000 e 9000, in quanto corrisponde al doppio della frequenza dell'Infinity Fabric (FCLK) a 2000 MHz (una configurazione che massimizza la larghezza di banda e minimizza la latenza nella comunicazione tra i core del processore).

Sul fronte dei timing, il vantaggio del CL26 rispetto ai concorrenti diretti è evidente. La latenza reale calcolata (tCL / frequenza × 2000) si attesta attorno agli 8,67 ns contro i 10 ns delle Corsair Vengeance CL30 e i 12 ns delle Kingston Fury Beast CL36. Non è una differenza che si percepisce nel gaming quotidiano, ma diventa rilevante nelle applicazioni produttive sensibili alla latenza di memoria, come rendering, compilazione, simulazioni.

Nei benchmark di memoria, le Trident Z5 Neo CL26 si posizionano in maniera interessante rispetto alla concorrenza: secondo i test con AIDA64, il kit fa registrare una velocità di lettura di circa 77.000 MB/s, un risultato che lo colloca leggermente sotto i kit a frequenze più elevate come il Kingston FURY Renegade DDR5-7200, che arriva a 80.000MB/s. Il guadagno rispetto a un kit DDR5-6000 CL36 si fa più evidente nella latenza che nella larghezza di banda pura, con la differenza di timing che incide in modo diretto sulla latenza effettiva misurata.

Sul fronte della compatibilità, il kit è certificato EXPO e funziona su tutte le principali schede madri AM5 con chipset X670E, X670, B650E e B650. L'assenza del profilo Intel XMP 3.0 lo rende però inadatto alle piattaforme Intel LGA 1700/1851, dove girerà ai 4800 MT/s SPD nativi senza possibilità di overclocking tramite profilo; questo non significa che le RAM non possono operare a frequenze maggiori, ma che bisognerà eseguire un overclock manuale.

Verdetto

Il kit G.SKILL Trident Z5 Neo RGB DDR5-6000 CL26 è una delle proposte più sensate nel segmento DDR5 per AMD AM5. I timing CL26 rappresentano un significativo passo avanti rispetto alle versioni CL30/CL36 della stessa linea e dei principali competitor e si traducono in latenze reali più basse, che possono fare la differenza nelle applicazioni professionali più esigenti. Il profilo EXPO funziona senza problemi, la costruzione è premium e il sistema di illuminazione è tra i più flessibili della categoria.

Si tratta di un kit consigliato a chi vuole il massimo dalla piattaforma AM5 senza doversi complicare la vita con l'overclock manuale, specialmente per quanto riguarda la latenza. Non è adatto invece a chi ha una piattaforma Intel o chi punta proprio all'overclock, visto che l'uso di chip Hynix A-die limita le possibilità di salire manualmente con le frequenze.