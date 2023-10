Migliori RAM gaming (ottobre 2023)

Se state pensando di potenziare il vostro attuale PC o addirittura di assemblare un sistema completamente nuovo, vi sarete sicuramente trovati a dover affrontare un importante quesito: dovreste optare per i nuovi moduli di memoria RAM DDR5 o restare fedele alla più collaudata tecnologia DDR4?

La memoria RAM è un componente essenziale per qualsiasi computer, avendo un impatto significativo sulle sue prestazioni complessive. Questo vale soprattutto per i PC da gaming, dove ogni singolo frame per secondo può fare la differenza. Quindi, è cruciale esaminare attentamente i pro e i contro delle due tecnologie prima di prendere una decisione.

Purtroppo, come accade spesso con le nuove tecnologie, la disponibilità delle DDR5 è ancora limitata e i loro prezzi sono piuttosto alti, sebbene la situazione sia destinata a migliorare. Vi troverete inoltre di fronte a un dilemma: dovreste raddoppiare la capacità della memoria, a fronte di una spesa che potrebbe quadruplicare, o optare per un singolo modulo che, pur essendo più economico, non vi permetterà di sfruttare il pieno potenziale della tecnologia dual-channel della tua scheda madre, influendo negativamente sulle prestazioni.

In questo articolo, ci concentreremo sui moduli da gaming, ovvero quelli progettati per offrire le massime prestazioni possibili. Una regola fondamentale è rispettare la capacità minima di 16GB, divisa su due moduli da 8GB ciascuno. Questo perché la maggior parte delle schede madri utilizza la tecnologia dual-channel, che raddoppia la larghezza di banda - la velocità con cui i dati possono essere trasmessi - se usati due moduli di memoria.

Se state costruendo una workstation, potreste avere una scheda madre che supporta la tecnologia quad-channel, come nel caso dei Threadripper di AMD o dei Core X di Intel. In questo caso, ti basta acquistare due kit di memoria per sfruttare tutti e quattro i canali, raddoppiando così la capacità.

Ovviamente, avere una quantità adeguata di memoria di sistema non migliora solo l'esperienza di gioco. Infatti, vi consentirà anche di godere di prestazioni fluide durante lo streaming o l'utilizzo di applicazioni di produttività. Tuttavia, la RAM non è l'unico componente che determina le prestazioni del tuo PC. Vi consigliamo quindi di dare un'occhiata anche alla nostra guida sulle migliori schede madri, per assicurarvi di scegliere la combinazione perfetta per le vostre esigenze.

Come scegliere una memoria RAM gaming

La scelta della memoria RAM è uno degli aspetti più cruciali nella configurazione di un PC, particolarmente per coloro che sono alla ricerca delle massime prestazioni possibili. Questa scelta, infatti, può risultare complessa e necessita di un'attenzione meticolosa, in quanto può influenzare in maniera significativa le performance generali del computer. Prima di tutto, è fondamentale considerare certi parametri oggettivi quando si valuta la memoria RAM, che andremo a spiegarvi nei paragrafi successivi.

Perché è importante anche considerare la CPU?

Il processore rappresenta spesso il fulcro di ogni nuova configurazione di un PC. Da esso derivano le scelte cruciali riguardanti la scheda madre e, di conseguenza, l'intera serie di componenti hardware. Una delle interazioni più dirette e critiche è quella con la memoria di sistema. Infatti, è il processore che determina le frequenze supportate dalla memoria RAM.

La CPU, essendo l'unità centrale di elaborazione, coordina e gestisce l'intero ecosistema hardware del computer. È quindi fondamentale conoscere le sue specifiche per capire quale sia la portata massima delle frequenze delle memorie RAM che può supportare. Se si decide di acquistare una memoria RAM con una frequenza superiore a quella supportata dalla CPU, si rischia di incorrere in una spesa inutile, dato che non si riuscirà a sfruttare pienamente le sue potenzialità.

Questo principio si estende anche alla quantità di memoria. Se, ad esempio, si acquistano 32GB di RAM, ma il processore è in grado di gestirne soltanto 16GB, si tradurrebbe in uno spreco sia dal punto di vista economico che in termini di risorse hardware.

Pertanto, prima di compiere qualsiasi investimento in componenti, è essenziale analizzare le specifiche del processore. Questo permetterà di comprendere meglio quali tipi di memoria sono più adatti e come ottimizzare l'intero sistema per ottenere le migliori prestazioni possibili senza sprechi.

Quali caratteristiche della scheda madre è necessario verificare?

Le memorie e la CPU interagiscono strettamente attraverso un componente fondamentale: la scheda madre (o motherboard). Di conseguenza, è di primaria importanza comprendere e verificare le specifiche tecniche della scheda madre prima di procedere con qualsiasi acquisto, assicurandosi che sia adeguata e in sintonia con gli altri componenti del sistema.

Ogni scheda madre possiede un particolare bus, che non è altro che l'interfaccia che facilita lo scambio di dati tra CPU e memoria. Il bus ha specifiche che determinano la frequenza massima a cui può operare. Pertanto, se si opta per una memoria con una frequenza di 4000MHz, ma il bus della scheda madre supporta solo fino a una frequenza di 3.600MHz, si finisce con l'acquistare un componente di cui non si potrà sfruttare il pieno potenziale. Questo si traduce in una spesa non solo non necessaria ma anche inefficiente, soprattutto se si considera che esistono memorie con una frequenza di 3600MHz che potrebbero avere un costo inferiore.

Al di là della compatibilità del socket, un elemento chiave nella scelta della scheda madre, è fondamentale assicurarsi che quest'ultima sia in grado di supportare e ottimizzare le prestazioni della CPU selezionata. Dopo tutto, un sistema è efficace solo quanto il suo componente più debole. La raccomandazione principale, quindi, è di optare per una scheda madre che non solo sia compatibile con il processore, ma che anche permetta di capitalizzare al massimo le sue capacità, tenendo sempre presente il proprio budget e le esigenze specifiche.

Cosa significa dual channel o quad channel?

L'argomento relativo ai canali della memoria è spesso trascurato nelle discussioni odierne, ma ha un'importanza chiave nella configurazione di un sistema informatico e merita sicuramente un'attenzione particolare.

Molte schede madri, in particolare quelle destinate al mercato consumer, adottano una configurazione a due canali per la memoria RAM, la quale implica che, per ottimizzare le prestazioni, sia consigliabile acquistare moduli di memoria in coppia. Ciò permette di beneficiare del doppio bandwidth fornito da entrambi i bus. Per esemplificare, se si desidera avere 16GB di memoria RAM, l'ideale sarebbe acquistare due moduli da 8GB ciascuno, installandoli poi negli slot corrispondenti, che solitamente sono contrassegnati dallo stesso colore sulla scheda madre. Optare per un unico modulo da 16GB comporterebbe l'utilizzo di un solo canale, con la conseguente diminuzione del bandwidth e dunque delle prestazioni.

Nella configurazione a due canali, quindi, l'acquisto di un kit composto da due banchi di memoria rappresenta spesso la soluzione più adatta. Tuttavia, esiste un segmento di utenti che mira a coniugare le prestazioni elevate di una workstation con il piacere del gaming. Per questi appassionati, sono disponibili CPU di fascia alta, come i Ryzen Threadripper o i Core X (o Extreme), che supportano una configurazione a quattro canali. In questa configurazione, il processore ha la capacità di interfacciarsi con quattro bus in simultanea, potenziando ulteriormente le prestazioni. In una simile circostanza, quei 16GB di memoria dovrebbero essere distribuiti su quattro moduli da 4GB ciascuno, garantendo così la massima efficienza e sfruttando pienamente il bandwidth offerto dai quattro canali indipendenti.

Frequenza e latenza, cosa indicano e come influiscono sulle prestazioni?

Quando si tratta di scegliere le RAM, una domanda ricorrente riguarda l'importanza relativa tra latenza e frequenza: quale parametro è più cruciale? La risposta, anche se potrebbe sembrare banale, è che entrambi i fattori sono fondamentali.

Generalmente, la frequenza è il punto di partenza nella selezione delle RAM. Questo perché è il valore che tende a variare di più tra diversi moduli e, di conseguenza, rappresenta il discriminante più significativo tra due opzioni. Tuttavia, nel caso in cui due moduli abbiano la stessa frequenza, il modulo con una latenza inferiore (espressa come CL o CAS Latency) garantirà inevitabilmente prestazioni superiori.

Tuttavia, per avere una visione completa delle prestazioni di un modulo di RAM, è utile considerare un calcolo che mette in relazione sia la latenza che la frequenza. Questo calcolo prevede di moltiplicare la CAS Latency per la durata di un ciclo di clock, fornendo come risultato la latenza effettiva espressa in nanosecondi (ns). Questa metrica fornisce un'indicazione molto più precisa delle prestazioni della RAM.

Non è raro che una frequenza più alta riesca a bilanciare una latenza leggermente superiore, portando ad un modulo di RAM globalmente più performante. Quindi, in presenza di incertezze, è consigliabile consultare le specifiche dettagliate dei moduli di RAM in considerazione e procedere con questo calcolo. Un valore inferiore in nanosecondi indica migliori prestazioni. Questo vi permetterà di fare una scelta informata e di capire quale opzione sia effettivamente più vantaggiosa da un punto di vista delle prestazioni.