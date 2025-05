Biwin punta alle prestazioni estreme con la sua linea di RAM e SSD

Biwin si è consolidata come una delle principali produttrici OEM di componenti DRAM e NAND flash per il mercato consumer. L'azienda non si limita a commercializzare prodotti innovativi sotto il proprio marchio, ma fornisce anche componenti a colossi del settore PC come Acer e HP. Durante l'edizione 2025 del COMPUTEX, abbiamo avuto l'opportunità di esaminare da vicino le ultime novità che Biwin ha deciso di lanciare direttamente con il proprio brand, scoprendo un'offerta che spazia dalle unità SSD di ultima generazione ai moduli di memoria ad alte prestazioni.

Tra le soluzioni più sorprendenti presentate da Biwin, spiccano i dispositivi di archiviazione portatile caratterizzati da design inediti e prestazioni di rilievo. Il modello PD2000, dall'originale forma "a rossetto", rappresenta una delle proposte più audaci dell'azienda. Questa linea di SSD portatili sfrutta l'interfaccia USB 3.2 Gen 2 x2 per raggiungere velocità di trasferimento fino a 2 GB/s in lettura e 1,8 GB/s in scrittura, con capacità disponibili di 1 TB, 2 TB e 4 TB.

Per chi cerca soluzioni più robuste, il PR2000 offre la certificazione IP67 di resistenza all'acqua e alla polvere, mantenendo le stesse prestazioni della serie PD2000. Disponibile in tagli da 512 GB fino all'impressionante capacità di 8 TB, questo dispositivo pesa appena 60 grammi ed è coperto da una garanzia di 5 anni, a testimonianza della fiducia del produttore nella sua durata. Una variante interessante è rappresentata dal PM2000, che mantiene le medesime performance ma si distingue per un design a forma di dischetto magnetico, pensato specificamente per l'accoppiamento con gli smartphone.

A completare l'offerta di soluzioni portatili, Biwin ha presentato anche i lettori di schede di nuova generazione RA410 (per CFexpress tipo A) e RB510 (per CFexpress tipo B), progettati per supportare l'interfaccia USB4 a 40 Gbps. Il modello RB510 raggiunge velocità fino a 3350 MB/s in lettura e 3200 MB/s in scrittura, mentre l'RA410 si attesta sui 1650 MB/s in lettura e 1550 MB/s in scrittura.

Sul fronte delle unità SSD ad alte prestazioni, il fiore all'occhiello di Biwin è rappresentato dall'X570, un SSD M.2 NVMe Gen 5 disponibile nelle capacità di 1 TB, 2 TB e 4 TB. Questo dispositivo raggiunge velocità sequenziali fino a 14,5 GB/s in lettura e 11 GB/s in scrittura, posizionandosi nella fascia alta del mercato. Ancora più impressionante è la variante X570 PRO, che pur mantenendo prestazioni simili in lettura (14 GB/s), incrementa la velocità di scrittura fino a 13 GB/s.

Un elemento distintivo della serie PRO è anche la maggiore durabilità: mentre il modello base X570 offre rispettivamente 600, 1200 e 2400 TBW (Terabytes Written) per le varianti da 1, 2 e 4 TB, la versione PRO incrementa questi valori a 750, 1500 e 3000 TBW. Per chi ha problemi di temperatura, è disponibile anche la variante X570H PRO, identica nelle specifiche ma dotata di dissipatore di calore integrato.

Passando ai moduli di memoria per PC gaming, Biwin ha presentato la linea DW100, caratterizzata da diverse varianti estetiche dei dissipatori, tra cui la Black Opal OC Lab Gold Edition e la versione bianca standard. Questi moduli sono disponibili in versioni specifiche per piattaforme Intel e AMD. La variante AMD è dotata di doppio profilo AMD EXPO 1.1: il primo attiva configurazioni DDR5-6400 CL28 con rapporto FCLK:UCLK 1:1, mentre il secondo consente di raggiungere DDR5-8000 CL34 con rapporto 1:2.

Per le piattaforme Intel, la gamma DW100 si espande notevolmente, con varianti che vanno dalla DDR5-6000 fino alla DDR5-8400, disponibili in kit da 32 GB (2x16 GB), 48 GB (2x24 GB) e 64 GB (2x32 GB). Le latenze CAS variano da CL26 a CL40 a seconda del modello specifico, permettendo agli utenti di trovare il giusto equilibrio tra velocità e tempi di risposta in base alle proprie esigenze.

Con questa gamma diversificata di prodotti, Biwin dimostra di voler coprire l'intero spettro delle esigenze degli utenti moderni, dai professionisti che necessitano di grande capacità di archiviazione portatile ai gamer alla ricerca delle massime prestazioni. L'attenzione al design e all'innovazione tecnologica conferma il ruolo dell'azienda come una delle protagoniste nel mercato delle memorie e delle soluzioni di storage, capace di competere con i marchi più affermati del settore.