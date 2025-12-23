Il mercato dei proiettori domestici si prepara a un nuovo capitolo evolutivo con l'arrivo di due dispositivi laser di nuova generazione firmati Hisense, che saranno svelati ufficialmente al CES 2026. Il produttore cinese punta a consolidare la tecnologia laser come alternativa credibile ai televisori di grande formato, introducendo miglioramenti sostanziali in termini di luminosità, gestione termica e flessibilità di installazione. L'annuncio anticipa due modelli con caratteristiche tecniche distintive: il flagship XR10 e l'ultra-corto PX4-PRO, entrambi progettati per rispondere a esigenze diverse nel segmento home cinema.

Il Hisense XR10 rappresenta il modello di punta della nuova gamma e si distingue per un'architettura ottica completamente rinnovata. Al cuore del sistema troviamo il chip LPU 3.0 Digital Laser Engine, abbinato a una sorgente laser RGB tripla pura che consente di raggiungere 6.000 ANSI lumen di luminosità massima. Questa configurazione permette utilizzi anche in ambienti fortemente illuminati, una delle limitazioni tradizionali dei proiettori rispetto ai pannelli TV convenzionali.

L'impianto ottico sfrutta 16 lenti interamente in vetro per minimizzare la perdita di luce e prevenire alterazioni cromatiche nel tempo, un aspetto critico per i dispositivi laser di fascia alta. Il sistema di proiezione copre diagonali comprese tra 65 e 300 pollici, offrendo una versatilità inedita per chi cerca soluzioni scalabili senza sostituire l'hardware. Hisense dichiara una copertura ampliata dello spazio colore BT.2020 e un tasso di riduzione del laser speckle (l'effetto granulare tipico dei proiettori laser) contenuto al 6%, un valore che indica progressi significativi nella qualità percepita dell'immagine.

Il rapporto di contrasto dichiarato raggiunge 6.000:1 grazie al nuovo sistema IRIS, mentre il sistema di raffreddamento a liquido sigillato con microcanali garantisce stabilità termica durante sessioni prolungate

Sul fronte dell'installazione, l'XR10 integra un sistema di sensing intelligente con quattro fotocamere e doppio sensore ToF (Time of Flight), che abilita regolazioni automatiche basate su algoritmi di intelligenza artificiale. La tecnologia consente correzioni senza perdita di qualità per proiezioni laterali fino a 15 gradi, oltre a shift ottico verticale e orizzontale per adattare l'immagine senza spostare fisicamente il dispositivo. Queste funzionalità riducono drasticamente i tempi di configurazione e rendono il proiettore più accessibile anche a utenti meno esperti.

Il secondo modello anticipato è il Hisense PX4-PRO, un proiettore ultra-corto (ultra-short-throw) pensato specificamente per l'integrazione in salotti e ambienti living. Evoluzione diretta del precedente PX3-PRO, il nuovo dispositivo mantiene dimensioni compatte ma incrementa le prestazioni luminose a 3.500 ANSI lumen, supportando proiezioni fino a 200 pollici in risoluzione 4K nativa. Anche in questo caso, il rapporto di contrasto massimo dichiarato è di 6.000:1.

La tecnologia TriChroma laser garantisce una riproduzione cromatica estesa, mentre la certificazione IMAX Enhanced attesta la conformità a standard elevati per contenuti cinematografici ad alta gamma dinamica. Hisense sottolinea inoltre la presenza di una modalità a latenza ultra-bassa, posizionando il PX4-PRO anche come soluzione per il gaming su grande schermo, un segmento in espansione nel mercato dei proiettori consumer.

L'approccio di Hisense riflette una strategia di differenziazione nel mercato dei display domestici, dove i proiettori laser cercano di ritagliarsi uno spazio tra i televisori OLED e Mini LED di grande formato, proponendo diagonali superiori a costi potenzialmente competitivi. La chiave del successo dipenderà dai prezzi finali, che al momento non sono stati comunicati, e dalla disponibilità nei mercati europei, dove l'interesse per soluzioni home cinema di fascia alta è in crescita costante.

Le specifiche complete, incluse le informazioni sui prezzi e la disponibilità commerciale, saranno rivelate durante il CES 2026 di Las Vegas, che si terrà a gennaio. L'evento rappresenterà l'occasione per confrontare direttamente le soluzioni Hisense con le proposte concorrenti di produttori come Epson, BenQ e Sony, che stanno investendo anch'essi nella tecnologia laser per il segmento consumer. L'evoluzione del mercato dei proiettori domestici nei prossimi mesi dirà se la tecnologia laser riuscirà davvero a scalfire il dominio dei pannelli tradizionali nel segmento delle grandi diagonali.