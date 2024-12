HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon arriva in Italia già scontato di 200€!

HONOR si prepara a competere nel mercato degli ultrabook con il lancio del nuovo MagicBook Art 14 Snapdragon. Questo dispositivo, presentato oggi in Italia, si propone come una scelta ideale per professionisti e utenti esigenti che cercano un laptop potente, leggero e con un'autonomia eccezionale.

Il MagicBook Art 14 Snapdragon colpisce immediatamente per il suo design elegante e minimale. Con un peso di circa 1kg e uno spessore di soli 1cm, si posiziona tra i laptop più sottili e leggeri sul mercato, garantendo la massima portabilità senza compromessi in termini di robustezza.

L'attenzione al dettaglio di HONOR si manifesta anche nella scelta del display. Il pannello OLED Eye Comfort da 14,6 pollici offre una risoluzione 3,1K (3120x2080 pixel) che si traduce in immagini nitide e definite, ideali per la produttività e l'intrattenimento.

La tecnologia OLED garantisce neri profondi e colori vibranti, mentre la certificazione TÜV Rheinland Flicker Free, ottenuta grazie alla tecnologia 4320Hz PWM Flicker Free Dimming, minimizza l'affaticamento visivo anche dopo lunghe sessioni di lavoro.

A spingere il MagicBook Art 14 Snapdragon è la piattaforma Snapdragon X Elite, progettata per offrire prestazioni elevate e un'esperienza utente fluida e reattiva. HONOR ha collaborato strettamente con Qualcomm per ottimizzare il sistema operativo e le applicazioni, garantendo un avvio rapido e un multitasking senza intoppi.

L'azienda ha inoltre introdotto la Hotspot Library, una funzionalità basata sull'intelligenza artificiale che analizza le abitudini dell'utente e ottimizza le risorse di sistema di conseguenza. Questa tecnologia permette di ottenere un incremento delle prestazioni fino al 16% nelle applicazioni più utilizzate, migliorando l'efficienza e la produttività.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon introduce un innovativo design modulare per la webcam. Grazie a un sistema magnetico, la fotocamera può essere facilmente rimossa quando non in uso, garantendo la massima privacy e tranquillità. Questa soluzione, unica nel suo genere, risponde alle crescenti preoccupazioni degli utenti in merito alla sicurezza e alla protezione dei dati personali.

La batteria da 60Wh, in combinazione con la tecnologia di risparmio energetico OS Turbo 3.0, offre un'autonomia eccezionale, consentendo di lavorare o divertirsi per un'intera giornata senza dover ricorrere alla presa di corrente. E quando è il momento di ricaricare, la tecnologia di ricarica rapida permette di ripristinare rapidamente l'energia.

Sul fronte della connettività, MagicBook Art 14 Snapdragon non delude le aspettative. Troviamo una porta Thunderbolt 4 per il trasferimento dati ad alta velocità e la connessione a display esterni, porte USB-C e USB-A per la massima compatibilità con le periferiche, una porta HDMI per il collegamento a monitor e proiettori, e un jack audio da 3,5mm. La tecnologia MagicRing di HONOR, inoltre, facilita la connessione e l'interazione con altri dispositivi HONOR, come smartphone e tablet.

Disponibilità e prezzo

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon è disponibile in Italia a partire da oggi, 6 dicembre 2024, nella colorazione Grey. Il prezzo di listino è di €1699,90, ma fino al 31 gennaio 2025 è possibile usufruire di un coupon sconto di €200 direttamente sull'e-commerce ufficiale HiHonor.

Questo laptop ultra-sottile, grazie alle sue prestazioni elevate, al design elegante, all'autonomia eccezionale e alle funzionalità innovative come la webcam rimovibile, si candida a diventare un nuovo punto di riferimento nel mercato dei laptop premium.