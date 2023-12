Migliori software di backup (dicembre 2023)

Scegliere uno tra i migliori software di backup disponibili oggi sul mercato vi garantirà una gestione più fluida e affidabile delle copie di sicurezza dei vostri dati più preziosi. Inevitabilmente, sia che usiate i vostri dispositivi per fini lavorativi, per il vostro tempo libero o per entrambi, avrete accumulato una certa quantità di file - documenti, fatture digitali, fotografie, video e altro ancora - a cui tenete particolarmente o la cui perdita potrebbe rivelarsi problematica.

È un rischio troppo grande mantenere tutti i dati in un unico posto: un guasto del dispositivo, un furto o persino una semplice perdita potrebbero costarvi caro, in particolare se non avete realizzato un backup del file su cui stavate lavorando e che aveva una scadenza imminente. Questa è la ragione per cui è fondamentale scegliere un software di backup di qualità e instaurare delle buone pratiche per non solo avere la possibilità di accedere ai vostri dati da un dispositivo diverso in caso di necessità, ma anche per garantirvi che non perderete più nemmeno un singolo file.

Chi lavora nel campo digitale, probabilmente, sarà già a conoscenza dell'importanza dei backup: per tale ragione, alcune certificazioni ISO includono tra i requisiti e le best practice da implementare, l'istituzione e la gestione di un sistema di backup. Tuttavia, per coloro che non sono così avvezzi alla tecnologia, o per chi è alla ricerca di un nuovo software per gestire meglio le proprie copie di sicurezza e automatizzare certi processi, abbiamo preparato questa guida. All'interno troverete una selezione dei migliori software di backup, gratuiti e a pagamento, per fornirvi una gamma più ampia di opzioni.

Prima di passare ai consigli sui programmi di backup da valutare, è importante sottolineare che avere un buon software di backup da solo non è sufficiente per garantire la sicurezza dei propri dati. È indispensabile adottare delle buone pratiche per non compromettere l'efficacia degli strumenti acquistati. Ad esempio, se eseguite un backup del vostro sistema solo su un singolo dispositivo esterno, sussiste sempre il rischio che tale dispositivo si guasti. E se avete l'abitudine di spostare il backup da un sistema al vostro unico dispositivo di destinazione, le conseguenze potrebbero essere disastrose. Questo è il motivo per cui è consigliato seguire la strategia del backup 3-2-1.

Backup 3-2-1: cos'è e a cosa serve?

La regola del backup 3-2-1, resa famosa dal fotografo Peter Krogh, è una strategia semplice ma efficace per garantire la sicurezza dei dati. Questa regola sostiene che per avere un backup veramente affidabile, è necessario disporre di tre copie dei dati, memorizzate in due diverse località, di cui una esterna o "off-site".

Il motivo di questa regola risiede nel principio fondamentale della sicurezza dei dati: non mettere tutte le uova nello stesso paniere. Conservare un'unica copia di backup risulta rischioso, mentre avere una copia principale e due di riserva minimizza la possibilità di un guasto che potrebbe compromettere almeno due dei vostri dispositivi di backup. Può sembrare improbabile, ma che cosa accadrebbe se i dispositivi si trovassero nello stesso luogo (ad esempio un magazzino) e ci fosse un allagamento o un furto?

Mantenere i backup in due dispositivi separati è quindi essenziale per diversificare il rischio. Tenere in considerazione che copiare i dati in un sistema RAID in un NAS non è sufficiente. Nonostante siano presenti più dischi, questi non sono indipendenti. È necessario disporre di due dispositivi o due località separate, come un'unità di storage portatile e un altro sistema qualsiasi (da nastri a unità USB, da DVD a floppy, a seconda delle vostre esigenze e dei sistemi in uso).

Infine, è importante avere una copia dei backup in una località separata da dove si utilizzano i sistemi o si conservano gli altri dispositivi di backup. Questo potrebbe essere un'unità fisica in un altro edificio, una località remota o un servizio di backup in cloud.

Se ritenete che queste precauzioni siano eccessive, vi assicuro che le situazioni impreviste possono accadere. Come si dice, la fortuna è cieca, ma la sfortuna ci vede benissimo! E se i vostri file sono l'unico elemento che vi separa dal vostro prossimo guadagno o dal successo in un esame, rischiare con backup insufficienti potrebbe rivelarsi un errore costoso. Proteggere adeguatamente i propri dati non è paranoia, ma semplice buon senso e prudenza.

Quali tipi di backup si possono effettuare?

A livello fondamentale, esistono tre categorie di backup che possono essere eseguiti. Tuttavia, bisogna tener presente che non tutti i software di backup (in particolare quelli gratuiti) supportano tutte queste opzioni. Questi tre tipi di backup sono:

Backup completo: Questo tipo di backup prevede la creazione di una copia integrale di tutti i file presenti all'interno del sistema target. Esso rappresenta quindi una copia esatta dei dati al momento dell'esecuzione del backup. Backup differenziale: Si tratta di un backup che include solamente i file che sono stati modificati o aggiunti dopo l'ultimo backup effettuato. Questo tipo di backup è utile per risparmiare spazio di archiviazione, poiché non duplica i dati che non hanno subito modifiche. Backup incrementale: Questa modalità di backup comprende solo i file che sono stati modificati dopo l'ultimo backup effettuato, indipendentemente dal tipo di backup. I backup incrementali sono generalmente più rapidi e occupano meno spazio rispetto ai backup completi, ma il processo di ripristino potrebbe richiedere più tempo poiché richiede la ricostruzione dei dati da vari backup incrementali.

In aggiunta, esistono anche le immagini, che sono delle copie 1:1 di un intero disco o una partizione, compresi tutti i programmi installati e i file di sistema. Queste possono essere particolarmente utili in caso di necessità di reinstallare il sistema operativo, ma è importante notare che non è consigliabile utilizzare un'immagine su una configurazione hardware diversa da quella originale.

Le immagini e i backup completi sono i processi più lunghi da eseguire e i risultati occupano molto spazio di archiviazione. I backup differenziali e incrementali, d'altra parte, sono più veloci dato che copiano soltanto i file che sono stati modificati o aggiunti recentemente. Tuttavia, lo spazio richiesto aumenta progressivamente con l'esecuzione di nuove operazioni di backup, in base ai nuovi elementi copiati.

In qualsiasi caso, per il ripristino completo di un sistema, sarà sempre necessario disporre di un backup completo o di un'immagine. Di conseguenza, il processo di ripristino potrebbe richiedere diverse ore, a seconda della quantità di dati da recuperare.

Altri software di backup da prendere in considerazione

Il panorama dei software per backup è molto vasto e in continua evoluzione. Quello che abbiamo presentato in precedenza è un elenco dei programmi che, al momento, offrono il miglior equilibrio tra qualità delle funzionalità e costo. Tuttavia, esistono numerose altre soluzioni sul mercato che potrebbero adattarsi alle vostre esigenze specifiche.

Alcuni software, ad esempio, potrebbero offrire un set di funzionalità molto specifico che risulta utile per alcune particolari categorie di utenti. Altri programmi, invece, potrebbero essere apprezzati per la loro estrema semplicità d'uso, ideale per coloro che non sono particolarmente esperti di tecnologia.

Google Drive : Google Drive è ampiamente riconosciuto come una soluzione di archiviazione cloud versatile e popolare, particolarmente apprezzato per la sua interfaccia utente intuitiva e la sua integrazione con l'ecosistema dei servizi Google, rendendolo una scelta preferita tra gli utenti di tutto il mondo. Tuttavia, è importante notare che Google Drive funziona principalmente come un servizio di archiviazione cloud piuttosto che come un vero e proprio strumento di backup tradizionale. Si concentra soprattutto sul salvataggio e sulla sincronizzazione di file e cartelle individuali, piuttosto che sul backup completo di sistemi operativi o di intere unità disco.

: Google Drive è ampiamente riconosciuto come una soluzione di archiviazione cloud versatile e popolare, particolarmente apprezzato per la sua interfaccia utente intuitiva e la sua integrazione con l'ecosistema dei servizi Google, rendendolo una scelta preferita tra gli utenti di tutto il mondo. Tuttavia, è importante notare che Google Drive funziona principalmente come un servizio di archiviazione cloud piuttosto che come un vero e proprio strumento di backup tradizionale. Si concentra soprattutto sul salvataggio e sulla sincronizzazione di file e cartelle individuali, piuttosto che sul backup completo di sistemi operativi o di intere unità disco. Dropbox : un tool abbastanza famoso, ma con troppi limiti in termini di spazio nella versione free. Può andar bene per sincronizzare file e cartelle importanti, ma a differenza di Google Drive, non è possibile modificare ad esempio i documenti direttamente nella cartella condivisa. Occorrerà sempre scaricare, modificare e ricaricare. Un po' troppo macchinoso per i nostri gusti.

: un tool abbastanza famoso, ma con troppi limiti in termini di spazio nella versione free. Può andar bene per sincronizzare file e cartelle importanti, ma a differenza di Google Drive, non è possibile modificare ad esempio i documenti direttamente nella cartella condivisa. Occorrerà sempre scaricare, modificare e ricaricare. Un po' troppo macchinoso per i nostri gusti. Microsoft OneDrive : anche qui, utile per archiviare file importanti, ma i limiti e il costo potenziale di Microsoft 365 a cui si lega ci lascia preferire altre soluzioni.

: anche qui, utile per archiviare file importanti, ma i limiti e il costo potenziale di Microsoft 365 a cui si lega ci lascia preferire altre soluzioni. iDrive: questa soluzione è molto aggressiva dal punto di vista commerciale, con prezzi e funzionalità molto interessanti. Purtroppo non esiste una versione localizzata in italiano e i prezzi in dollari sono suscettibili delle fluttuazioni del cambio valuta.