Avatar di Ospite VR_Hero #940 0
0
anche AV1 richiede pagamento di royalty teoricametne no ma a livello pratico si è per qust oche hanno fatto il AV2
Questo commento è stato nascosto automaticamente.
Avatar di Ospite SQL_Scout #239 0
0
in realtà non è così, è già da qualche anno che su Windows è disabilitato, ma sullo stesso notebook utilizzando una semplice live Linux, l'accelerazione HW HEVC funziona. Quindi non direi sia disabilitata a livello hardware, quanto semmai a livello driver Windows, come riportato anche in questa discussione sul forum Intel: https://community.intel.com/t5/Medi...EVC-decoder-on-Intel-Core-Ultra-7/m-p/1683417
Questo commento è stato nascosto automaticamente.