HP ha lanciato sul mercato l'EliteDesk 8 Mini (G1a), un mini PC da un litro che, pur essendo posizionato nel segmento business, offre caratteristiche tecniche che lo rendono appetibile anche per utenti consumer attenti alle prestazioni. Il sistema si distingue per l'integrazione di processori AMD Ryzen con NPU dedicata, che lo qualificano come dispositivo Copilot+, e per una modularità delle porte posteriori che raramente si trova in questa categoria di prodotti. Con sconti che possono raggiungere il 56% sul prezzo di listino, il dispositivo diventa un'opzione particolarmente interessante in un momento in cui il mercato dei PC è pressato dall'aumento dei costi di RAM e storage.

Il cuore del sistema è rappresentato da processori AMD Ryzen AI PRO, con la configurazione di punta che monta un Ryzen 7 AI PRO 350 dotato di NPU da 50 TOPS. Questa potenza di calcolo dedicata all'intelligenza artificiale permette al mini PC di accedere a tutte le funzionalità Copilot+ di Windows 11, tra cui Cocreator, Recall e Live Captions. L'unità testata è equipaggiata con 32GB di RAM DDR5-5600 in dual-channel e un SSD TLC da 1TB su interfaccia M.2 PCIe 4.0 NVMe, configurazione che garantisce prestazioni più che adeguate per carichi di lavoro professionali, ma certamente non adatte a un utilizzo gaming intensivo.

Dal punto di vista del design, HP ha saputo condensare tutta questa potenza in un telaio da appena 3,43 cm di spessore, con dimensioni di circa 18 cm per lato e un peso di 1,42 kg. La costruzione mista in plastica e alluminio garantisce robustezza, mentre il pannello superiore perforato favorisce il flusso d'aria verso le ventole di raffreddamento. Sul fronte della connettività, il pannello anteriore ospita una porta USB-C 3.2 Gen 2, due USB-A 3.2 Gen 2 e un jack audio da 3,5mm.

La vera innovazione dell'EliteDesk 8 Mini risiede nel pannello posteriore modulare, una caratteristica che HP ha implementato per offrire maggiore flessibilità. La configurazione standard include HDMI 2.1, doppia DisplayPort 2.1, una porta USB4 con power delivery da 100W, due USB-A 3.2 Gen 2 e Ethernet Gigabit RJ-45. Le sezioni modulari permettono però di personalizzare l'I/O posteriore con opzioni che vanno da porte video aggiuntive a Ethernet 2.5GbE fino a configurazioni USB dedicate. Particolarmente interessante la possibilità di aggiungere una porta Thunderbolt 4, caratteristica inusuale per piattaforme AMD a causa delle politiche di licenza Intel.

L'accessibilità interna è stata curata con attenzione: il pannello superiore si rimuove con una singola vite a galletto, rivelando una ventola principale montata su guide scorrevoli che permettono di accedere facilmente ai due slot SODIMM per la RAM. La sostituzione dell'SSD richiede invece la rimozione della seconda ventola, fissata con viti, una procedura leggermente più complessa ma comunque alla portata di utenti con minime competenze tecniche. HP ha inoltre reso disponibili praticamente tutti i componenti del sistema attraverso il servizio PartSurfer, per garantire riparabilità e manutenzione a lungo termine.

Il sistema di raffreddamento si è dimostrato particolarmente efficace durante i test sotto carico. Le ventole utilizzano sistemi di smorzamento per eliminare vibrazioni e rumori parassiti, risultando percettibili sotto stress ma mai invasive. Il case rimane inoltre a temperature contenute anche durante sessioni di lavoro intensive, confermando la qualità dell'ingegneria termica implementata da HP.

Per quanto riguarda la configurabilità, HP offre diverse opzioni pre-configurate con prezzi di partenza che partono da 759 dollari. Gli utenti possono scegliere tra processori Ryzen standard o varianti PRO, con quantitativi di RAM che vanno da 8GB a 64GB e storage da 256GB fino a 2TB. Tutte le configurazioni pre-impostate includono HP Wolf Pro Security, una suite di strumenti di sicurezza particolarmente rilevante per ambienti professionali che gestiscono dati sensibili, ma utile anche per utenti consumer attenti alla protezione dei propri sistemi. Le schede wireless disponibili spaziano dal Wi-Fi 6 al Wi-Fi 7, con quest'ultima opzione che garantisce la massima velocità di connessione disponibile sul mercato.

In definitiva, l'HP EliteDesk 8 Mini (G1a) rappresenta una proposta solida per chi cerca un sistema Windows molto compatto con prestazioni solide, capacità AI integrate e una modularità che ne estende significativamente il ciclo vitale.

Sebbene il target primario siano le aziende e i professionisti, le caratteristiche tecniche e il prezzo di listino lo rendono una valida alternativa per chiunque cerchi un PC Windows simile al tanto acclamato Mac Mini di Apple, con buone prestazioni, silenziosità eccellente e ingombro ridotto.