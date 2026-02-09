Avatar di Ospite Pro Mod #755 0
ma quindi l'Air rimane sempre dietro come chip rispetto al Pro?
Interessante che mettano l'A18 anche sull'iPad base, finalmente un po' di potenza anche sulla fascia bassa
non avrebbe senso fare diversamente
