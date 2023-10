I chiplet di AMD sono ostacolati dal consumo energetico

AMD sta considerando l'implementazione di chiplet (una porzione di un processore con funzioni ben definite) nei suoi processori pensati per i laptop consumer ma riconosce le sfide legate all'efficienza energetica.

Mentre l'utilizzo dei chiplet ha avuto successo nei desktop con la serie Ryzen, AMD è cauta nell'applicarlo ai laptop a causa dei vincoli energetici.

Questo è stato confermato in una discussione con i media in Corea del Sud, dove AMD ha sottolineato che il consumo energetico aggiuntivo dei chiplet potrebbe non essere adatto a tutte le categorie di laptop, in particolare quelli ultramobili che operano con un budget energetico di 15-30 watt.

L'azienda afferma che, sebbene stiano considerando strutture sia monolitiche che a chiplet, al momento le soluzioni monolitiche sembrano più efficienti ed economiche per i laptop.

Tuttavia, AMD, non esclude completamente l'adozione di chiplet in futuro se ci saranno incentivi validi per farlo.

È importante notare che AMD ha già introdotto i 'chiplet' per i laptop sotto forma di sistemi nella serie Dragon Range. Questi sistemi rappresentano una fusione di elementi desktop e mobili, essenzialmente racchiudendo un pacchetto desktop Raphael su un socket BGA.

Tuttavia, è importante riconoscere che queste serie non sono ottimizzate per lo stesso livello di efficienza energetica dei chip Phoenix, che presentano un design monolitico.

La decisione di AMD contrasta con la strategia di Intel, che ha già incorporato chiplet nei suoi processori mobile e sta sviluppando una progettazione completamente disaggregata chiamata Meteor Lake, consentendo la sostituzione o la scalabilità dei componenti.

AMD sta invece pianificando l'introduzione di chiplet nei laptop di fascia alta, come i modelli Strix Halo e Fire Range, che offrono prestazioni CPU e GPU avanzate, lasciando la grafica discreta per soluzioni esterne. Tuttavia, i laptop mainstream dovranno attendere per vedere l'adozione dei chiplet.