I futuri processori AI di NVIDIA promettono prestazioni mai viste

NVIDIA sta facendo parlare di sé per via di una serie di indiscrezioni che preannunciano l'arrivo di nuovi processori per PC AI nel 2025, caratterizzati da un'architettura avanzata.

Al centro delle speculazioni c'è il core ARM Cortex-X5, noto con il nome in codice "Blackhawk", che ARM dovrebbe lanciare entro la fine dell'anno. Questo core di nuova generazione, insieme alla GPU Blackwell di NVIDIA, rappresenta il cuore del presunto SoC di prossima generazione destinato ai PC AI e ai dispositivi mobili.

Le indiscrezioni su un possibile processore basato su ARM di NVIDIA circolano da mesi. Questi chip sono destinati a una vasta gamma di utilizzi, dai nuovi dispositivi di gioco portatili, come la futura Nintendo Switch, ai processori per PC AI che soddisfano le specifiche Microsoft Copilot+.

La collaborazione tra NVIDIA e MediaTek è fondamentale in questo scenario, con quest'ultima già impegnata nello sviluppo di abitacoli per auto basati su GeForce RTX.

Secondo AGF (XpeaGPU), il futuro SoC di NVIDIA combinerebbe il core CPU ARM Cortex-X5 "Blackhawk" con la GPU Blackwell. Questo chip includerebbe anche memoria LPDDR6 e sarebbe realizzato utilizzando il nodo di processo N3P di TSMC. Tuttavia, un'altra fonte, Kepler_L2, suggerisce che il processo effettivo sarà Intel a 3 nm, implicando l'uso delle fabbriche Intel da parte di NVIDIA.

Specifiche Previste del SoC AI PC di NVIDIA:

Core CPU: ARM Cortex-X5 (Blackhawk)

Core GPU: NVIDIA Blackwell

Memoria: LPDDR6

Nodo di processo: Intel 3nm

Data di rilascio: 2025

Durante un'intervista con Bloomberg, i CEO di NVIDIA e Dell hanno lasciato intendere che ci potrebbe essere una grande rivelazione l'anno prossimo riguardo ai piani di NVIDIA per i PC AI. Questo è stato interpretato come un suggerimento dell'arrivo imminente di un processore NVIDIA per PC AI.

NVIDIA ha una lunga esperienza nel settore dei SoC, avendo sviluppato la serie Tegra per oltre un decennio e venduto milioni di unità, in gran parte grazie al Nintendo Switch, che utilizza il processore Tegra X1.

Sebbene Nintendo non sia nota per l'uso delle tecnologie più all'avanguardia, NVIDIA ha fatto significativi progressi con ogni nuova architettura, passando da Maxwell a Pascal, Ampere e Ada. Con il lancio del prossimo Switch, NVIDIA potrebbe già presentare una nuova architettura GPU, la Blackwell.

Nonostante i dettagli specifici sul numero di core o sulle prestazioni della GPU del nuovo SoC siano ancora sconosciuti, si dice che il processore sarà ottimizzato per Windows su ARM, mirando quindi a laptop e tablet. Questo pone NVIDIA in diretta competizione con Qualcomm, che lancerà i suoi laptop Snapdragon X Elite il mese prossimo.

Con queste specifiche e i potenziali utilizzi, il nuovo SoC di NVIDIA promette di rivoluzionare il mercato dei PC AI, offrendo elevate prestazioni e una forte concorrenza nel settore della tecnologia mobile e dell'intelligenza artificiale.