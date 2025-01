I sondaggi sull'hardware di Steam mostrano il boom delle CPU di AMD

L'ultimo sondaggio sull'hardware utilizzato dai giocatori, effettuato da Steam rivela un significativo aumento della quota di mercato delle CPU AMD e una crescente preferenza per sistemi PC con 64GB di RAM. Questo dato emerge dall'analisi delle configurazioni hardware degli utenti della piattaforma di gioco digitale a dicembre 2024.

L'incremento della presenza di processori AMD tra i giocatori su Steam è particolarmente notevole, con un balzo del 4,96% in un solo mese. Questo trend positivo per AMD si inserisce in un contesto di crescita costante iniziato a metà 2024, probabilmente favorito dal successo dei nuovi processori Zen 5 con tecnologia 3D V-Cache. Nonostante ciò, Intel mantiene ancora una posizione dominante con il 63,43% del mercato contro il 38,73% di AMD.

Windows 11 ha superato la soglia del 50% di adozione tra gli utenti Steam.

Sul fronte della memoria RAM, i sistemi con 64GB hanno registrato la crescita più significativa (+0,59%), arrivando a rappresentare il 3,94% delle configurazioni. Le opzioni da 16GB e 32GB rimangono le più diffuse, rispettivamente con il 45,07% e il 32,08% di quota, seppur in leggero calo.

Un altro dato rilevante riguarda la diffusione dei sistemi operativi. Windows 11 ha fatto un balzo in avanti del 6,16%, raggiungendo il 54,96% di quota e superando per la prima volta la maggioranza assoluta degli utenti Steam. Questo incremento è avvenuto principalmente a scapito di Windows 10, sceso al 42,39%.

Il sondaggio ha evidenziato anche interessanti sviluppi nel settore delle schede grafiche. Il 70% degli utenti Steam utilizza ancora GPU con 8GB o meno di VRAM, ma si osserva una migrazione dalle configurazioni da 6GB (-2,42%) verso quelle da 16GB (+0,88%).

Questa tendenza solleva interrogativi sulla sufficienza degli 8GB di VRAM per il gaming AAA moderno. Intel ha già risposto a queste preoccupazioni annunciando una GPU Battlemage entry-level con 12GB di VRAM a un prezzo molto competitivo. Resta da vedere come AMD e NVIDIA risponderanno a questa sfida nel segmento delle schede grafiche di fascia media nel corso con le loro proposte per il 2025.