Il popolare GeoGuessr arriva finalmente anche su Steam

La geografia diventa un'esperienza videoludica accessibile a tutti grazie all'arrivo su Steam di GeoGuessr, il celebre gioco che sfida i giocatori a identificare luoghi nel mondo partendo da immagini casuali di Google Street View.

L'annuncio dell'uscita in accesso anticipato prevista per aprile 2025 rappresenta una svolta significativa per questo titolo che, nato 12 anni fa come semplice esperienza browser, ha saputo conquistare una community appassionata e persino un circuito competitivo di alto livello. La disponibilità sulla piattaforma di Valve renderà l'esperienza molto più fruibile, specialmente per gli utenti di Steam Deck, che potranno finalmente giocare senza dover ricorrere a complicati settaggi in modalità desktop.

Gli sviluppatori hanno scelto la formula dell'accesso anticipato come opportunità per perfezionare il gameplay e implementare nuove funzionalità basandosi sui feedback diretti dei giocatori. L'obiettivo dichiarato è ambizioso: creare "il gioco di geografia definitivo" sia per l'esperienza competitiva che per quella casual. La versione iniziale includerà almeno una modalità competitiva in solitaria e i Team Duels casual, con la promessa di aggiungere ulteriori modalità e funzionalità nei mesi successivi.

Il modello economico previsto per Steam mantiene alcuni elementi del sistema attuale. Una versione gratuita consentirà l'accesso illimitato alla divisione amatoriale (il rango più basso del gioco) e ai Team Duels non classificati. Per sbloccare la modalità Solo Duels completa sarà necessario acquistare un Steam Pass direttamente all'interno dell'applicazione.