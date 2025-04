Steam introduce finalmente dei tag per l'accessibilità

L'accessibilità nel mondo videoludico sta diventando finalmente una priorità anche per le grandi piattaforme distributive. Valve ha recentemente annunciato l'introduzione di un sistema di tag dedicati all'accessibilità, progettato per aiutare i giocatori con disabilità a trovare più facilmente titoli che rispondano alle loro esigenze specifiche. L'iniziativa rappresenta un passo significativo verso un'industria più inclusiva, consentendo agli sviluppatori di evidenziare le caratteristiche che rendono i loro giochi accessibili a tutti. Non per altro ne avevamo parlato anche noi.

Il nuovo sistema si concretizza in un questionario che gli sviluppatori possono compilare all'interno di Steamworks, la piattaforma di gestione per i creatori di contenuti. Attraverso questa interfaccia, potranno specificare dettagliatamente quali opzioni di accessibilità sono presenti nei loro titoli: dalla possibilità di regolare la difficoltà alle dimensioni del testo, dalle alternative cromatiche per daltonici all'alto contrasto, fino a funzionalità più avanzate come il riconoscimento vocale o la sintesi vocale.

Altre opzioni che possono essere segnalate includono controlli personalizzabili del volume, menu di gioco narrati e numerose altre caratteristiche che facilitano l'esperienza di gioco per persone con vari tipi di disabilità. La trasparenza informativa diventa così uno strumento essenziale per abbattere le barriere nel mondo videoludico.

Entro la fine dell'anno, Valve prevede di implementare funzionalità di ricerca dedicate che permetteranno agli utenti di filtrare i giochi in base alle specifiche caratteristiche di accessibilità desiderate. Un'innovazione che cambierà radicalmente l'esperienza d'acquisto per milioni di giocatori con esigenze particolari, eliminando la frustrazione di scoprire solo dopo l'acquisto che un titolo non offre le opzioni necessarie.

Le informazioni sull'accessibilità saranno inoltre visualizzate nella barra laterale destra delle pagine dei prodotti, rendendo immediatamente visibili queste caratteristiche durante la navigazione nello store. "Abbiamo lavorato per raccogliere feedback preziosi sia dagli sviluppatori che dai giocatori con disabilità," ha dichiarato Valve, "per offrire quella che speriamo sia un'esperienza più positiva su Steam per tutti, rendendo più facile trovare giochi che supportano funzionalità di accessibilità."

Va notato che i tag di accessibilità introdotti da Valve differiscono da quelli proposti dall'Accessibility Games Initiative dell'ESA (Entertainment Software Association), una divergenza che secondo Steve Saylor, giocatore non vedente e consulente nel campo dell'accessibilità, "potrebbe creare confusione in futuro". La mancanza di uno standard unificato rimane una delle sfide principali per l'industria.

Insomma, questo non può essere uno sviluppo certamente positivo per tutti. Ma c'è ancora tanto lavoro da fare.