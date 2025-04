Il bug che affliggeva le schede NVIDIA su Ubuntu è stato risolto ma solo su X11

La lunga battaglia per garantire una funzionale sospensione e risveglio nei sistemi Ubuntu con schede NVIDIA sembra aver raggiunto un punto di svolta parziale. Dopo cinque anni di segnalazioni e frustrazioni da parte degli utenti, il ciclo di sviluppo di Ubuntu 25.04 potrebbe finalmente risolvere alcuni dei problemi più annosi legati al comportamento anomalo dell'ambiente grafico dopo il risveglio dal suspend. Tuttavia, la soluzione appare frammentata e incompleta, creando una divisione tra chi utilizza la sessione X11 di GNOME e chi preferisce l'ambiente Wayland, considerato il futuro dell'interfaccia grafica Linux.

Il problema risale a maggio 2020, quando venne aperta una segnalazione ufficiale riguardante texture corrotte o mancanti quando si risveglia il sistema dalla sospensione, o durante il cambio di terminale virtuale (VT) o di utente. Questo comportamento anomalo, particolarmente comune con i driver NVIDIA su Linux, ha rappresentato per anni una spina nel fianco per gli utenti Ubuntu che cercavano un'esperienza informatica fluida e senza interruzioni.

La situazione attuale vede finalmente progressi significativi, ma solo per una parte dell'utenza. Daniel van Vugt, ingegnere di Canonical nel team desktop di Ubuntu, ha recentemente analizzato la situazione, evidenziando come il supporto sia ora disponibile per le sessioni X.Org, mentre resta problematico per chi utilizza Wayland.

L'audit del codice di Mutter, il compositore di GNOME, ha rivelato che la funzionalità NV_robustness_video_memory_purge (fondamentale per gestire correttamente la memoria video durante il ciclo di sospensione) è correttamente implementata per GLX (utilizzato da X.Org) ma manca completamente per EGL (utilizzato da Wayland).

La divisione tra X11 e Wayland segna il confine tra presente e futuro dell'esperienza grafica su Ubuntu.

Questa scoperta rappresenta una delusione per gli utenti più orientati all'innovazione, considerando che Wayland è la tecnologia verso cui si sta muovendo l'intero ecosistema Linux. Secondo van Vugt, non si tratta di una semplice correzione rapida ma di un lavoro più profondo che richiederà probabilmente l'attesa di un supporto completo per ARB_robustness in una futura versione di Mutter.

Per chi utilizza Ubuntu 24.10 o versioni successive, esiste un'ulteriore complicazione: anche se la sessione X.Org dovrebbe evitare il bug, la schermata di login predefinita utilizza Wayland e potrebbe quindi manifestare gli stessi problemi dopo un logout. Una soluzione temporanea consiste nel disabilitare Wayland a livello di sistema, decommentando la riga 'WaylandEnable=false' nel file /etc/gdm3/custom.conf.

Le prospettive per una risoluzione definitiva seguono due strade parallele. Nel breve periodo, gli sviluppatori stanno considerando l'uso di NVreg_PreserveVideoMemoryAllocations come soluzione per aggiustare il comportamento del driver NVIDIA. A lungo termine, invece, si punta a una correzione in Mutter stesso, quando implementerà completamente il supporto alla "robustezza" OpenGL.

Questa situazione evidenzia la complessità delle interazioni tra hardware, driver proprietari e software open source nell'ecosistema Linux. NVIDIA, pur essendo uno dei principali produttori di GPU al mondo, ha storicamente mantenuto un approccio più chiuso rispetto ai concorrenti AMD e Intel, rendendo l'integrazione con sistemi come Ubuntu particolarmente sfidante.

Per gli utenti di Ubuntu 25.04 con hardware NVIDIA, la raccomandazione pratica sarà probabilmente quella di utilizzare la sessione X11 di GNOME, almeno fino a quando non verranno implementate soluzioni più complete per l'ambiente Wayland. Un compromesso che riflette la natura transitoria dell'attuale panorama grafico di Linux, in bilico tra tecnologie consolidate e innovazioni future.