La Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC rappresenta un'eccellente proposta nel segmento high-end, con prestazioni straordinarie in 1440p e molto solide in 4K. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE si dimostra efficace e silenzioso anche sotto carichi intensi, mentre i 16GB di VRAM garantiscono longevità per i prossimi anni. Sebbene le capacità ray tracing siano migliorate notevolmente rispetto alla generazione precedente, rimangono leggermente inferiori rispetto alle soluzioni NVIDIA equivalenti.

Come vi diciamo spesso, quando si tratta di schede video aspettare paga: la Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC oggetto di questa recensione ne è l'esempio lampante, visto che dopo aver debuttato sul mercato lo scorso marzo a 979€, oggi è scesa fino a 719€, poco più del MSRP di 695€.

Oltre a un prezzo interessante, la personalizzazione della casa taiwanese promette tanta sostanza senza troppi fronzoli, con un raffreddamento in grado di supportare al meglio una delle migliori GPU di questa generazione. Scopriamola meglio in questa recensione.

Recensione in un minuto

La Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC si conferma un'ottima scheda video per giocare, anche ad alta risoluzione. Con 16GB di memoria GDDR6, 4096 stream processor e frequenze di clock che raggiungono i 3060 MHz in boost, offre prestazioni eccezionali in 1440p e solidissime in 4K. Il sistema di raffreddamento WINDFORCE con tre ventole Hawk garantisce temperature operative ottimali anche in sessioni prolungate, mentre l'illuminazione RGB personalizzabile si integra perfettamente in build gaming esteticamente curate. Sebbene le capacità di ray tracing siano migliorate significativamente rispetto alla generazione precedente, rimangono leggermente indietro rispetto alle controparti NVIDIA, ma a differenza del passato ora si gioca bene anche con RT attivo a praticamente tutto, senza più dover sacrificare dettagli grafici o risoluzione. Con un rapporto prezzo / prestazioni decisamente competitivo, rappresenta un'ottima opzione per chi cerca una soluzione di fascia alta per giocare; l'ambito creativo è invece il suo tallone d'Achille, dove fatica un po' e rimane molto dietro alla concorrenza, specialmente quando si parla di IA.

Design e caratteristiche tecniche

La Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC si presenta con un design robusto e sobrio, che coniuga funzionalità e stile. Le dimensioni complessive di 288 mm di lunghezza, 132 mm di larghezza e 56 mm di spessore la rendono abbastanza compatta per essere una triventola, tanto da essere compatibile con tantissimi case, anche Mini ITX.

Sul retro c'è un backplate metallico che non solo migliora l'estetica della scheda, ma contribuisce anche alla dissipazione del calore e alla rigidità strutturale, prevenendo eventuali flessioni del PCB. La livrea è dominata da toni scuri con accenti grigi e dettagli RGB, personalizzabili attraverso il software Gigabyte Control Center.

Il cuore della scheda è il processore grafico basato sull'architettura RDNA 4 di AMD, realizzato con processo produttivo a 4 nanometri. La GPU vanta 64 Compute Unit che contengono complessivamente 4096 stream processor, un notevole incremento rispetto alla generazione precedente. La frequenza di base è fissata a 2370 MHz, mentre quella di gioco si attesta sui 2520 MHz e il boost massimo arriva a 3060 MHz, 90 in più rispetto al 2970 MHz di riferimento. La dotazione di memoria prevede 16GB di GDDR6 operanti a una velocità effettiva di 20 Gbps su un'interfaccia a 256-bit, per una larghezza di banda complessiva di 640 GB/s.

Il sistema di raffreddamento WINDFORCE rappresenta l'elemento distintivo della proposta Gigabyte. Implementa tre ventole Hawk da 100 mm con design a pale alternate e rotazione contrapposta, una caratteristica che riduce le turbolenze e ottimizza il flusso d'aria, migliorando le prestazioni e riducendo la rumorosità. Le ventole sono dotate di cuscinetti a doppia sfera che garantiscono una maggiore durata e incorporano la tecnologia Semi-Passive Fan, che arresta completamente la rotazione in condizioni di basso carico.

Il dissipatore sfrutta cinque heatpipe in rame da 6 mm a contatto diretto con la GPU, che distribuiscono efficacemente il calore attraverso un generoso array di alette in alluminio. Gigabyte ha implementato anche una piastra di rame che copre non solo la GPU, ma anche i moduli di memoria e i MOSFET, garantendo temperature operative ottimali per tutti i componenti critici. Per massimizzare l'efficacia del trasferimento di calore viene usato un gel termico tra la GPU e il dissipatore, che offre una conducibilità termica superiore del 15% rispetto alle paste termiche convenzionali.

Presente anche il doppio BIOS, ormai una costante su tantissimi modelli custom, selezionabile tramite un pratico interruttore posizionato sul bordo della scheda. La modalità "OC" massimizza le prestazioni consentendo alle ventole di raggiungere velocità più elevate e mantenendo le frequenze di boost ai livelli massimi, mentre la modalità "Silent" privilegia un funzionamento più discreto, riducendo leggermente le prestazioni ma abbassando significativamente la rumorosità complessiva.

Il TDP è di 330W e l'alimentazione della scheda è fornita da tre connettori PCIe a 8 pin. Gigabyte raccomanda un alimentatore di almeno 850W per garantire un margine di sicurezza adeguato, specialmente in sistemi con processori di fascia alta. Per quanto riguarda la connettività, la scheda offre un set completo di porte che include due HDMI 2.1 e due DisplayPort 2.1a.

Prestazioni

Per i benchmark abbiamo usato la nostra classica piattaforma di prova, abbinando alle diverse schede video un processore AMD Ryzen 7 9800X3D (lo trovate qui) e 64GB di RAM DDR5-6000 certificate AMD EXPO.

Qui sotto trovate invece una tabella riepilogativa con i giochi testati, le impostazioni usate e le versioni dell'upscaler che abbiamo attivato nei test con Ray Tracing. Con "MFG" indichiamo la multi frame generation, disponibile solo sulle RTX 50 e attivata in modalità 4X, mentre con "FG" indichiamo la frame generation singola delle precedenti RTX 40; nei giochi dove è presente unicamente la frame generation singola, troverete semplicemente "DLSS 3".

Prestazioni nei giochi

Partiamo come sempre dai test con i giochi, eseguiti a risoluzione 4K e 1440p, sia in rasterizzazione classica che con ray tracing attivo. Qui sotto potete scorrere i grafici dei benchmark in raster.

La personalizzazione di Gigabyte è leggermente più veloce del modello XFX che abbiamo provato al lancio, mediamente del 2-4%. La scheda è più veloce della RTX 5070 Ti in pressoché ogni scenario, fatta eccezione per un paio di titoli, Dying Light 2 e Horizon Zero Dawn. Si può giocare in 4K sempre sopra i 60 FPS a qualità Ultra, mentre in 1440p si raggiungono framerate tali da sfruttare al meglio i monitor ad alta frequenza d'aggiornamento (come il l'Aorus FO32U2P provato di recente).

In ray tracing le prestazioni migliorano nettamente rispetto al passato, ma rimangono ancora inferiori alla schede NVIDIA, che può contare su tecnologie più avanzate e una frame generation più diffusa rispetto a quella di AMD. Il path tracing (provato in Alan Wake 2) mette ancora in ginocchio le Radeon, quindi chi vuole giocare alla massima qualità possibile con PT attivo nei giochi che lo implementano, dovrà per forza optare per una GPU NVIDIA. Ad aiutare parecchio la RX 9070 XT ci pensa però il nuovo AFMF, decisamente migliore in termini di qualità rispetto alla versione precedente e capace di raddoppiare il framerate in qualsiasi gioco, grazie al suo funzionamento a livello driver.

Prestazioni con IA e creazione di contenuti

Al di fuori del gaming la RX 9070 XT non brillava particolarmente, e questa personalizzazione AMD non fa eccezione. Rimane sempre dietro alla RTX 5070 Ti di NVIDIA, in alcuni casi anche di parecchio.

Overclock

Gigabyte ha già applicato un overclock di fabbrica, ma nonostante questo ci sono margini interessanti per spremere qualche FPS in più. nei test siamo riusciti a portare la scheda fino a 3140 MHz e le memorie a 21 Gbps abbastanza facilmente, migliorando le prestazioni del 5% circa senza andare a intaccare la stabilità del sistema. Investendo più tempo si può sicuramente fare di meglio, ma si tratta di ottimi risultati considerando la semplicità con cui li abbiamo ottenuti.

Consumi, temperature

Per quanto riguarda le temperature, il sistema di raffreddamento WINDFORCE si dimostra all'altezza delle aspettative. Durante sessioni di gioco prolungate, la GPU si stabilizza sui 56°C medi in modalità OC, con picchi di 61°C nelle situazioni più impegnative. In modalità Silent, le temperature salgono di circa 3-5°C, ma il profilo acustico migliora sensibilmente.

Il consumo energetico si attesta su valori in linea con le aspettative. I picchi non vanno oltre i 338 watt, valore leggermente più alto del TBP, mentre in media registriamo 326 watt. I consumi sono maggiori delle controparti NVIDIA, più efficienti, con la RTX 5070 Ti che, ad esempio, fa registrare una media di 285 watt.

Verdetto

La Gigabyte Radeon RX 9070 XT Gaming OC riconferma quanto di buono visto nella recensione al lancio (potete recuperarla qui: AMD Radeon RX 9070 XT, la scheda video da comprare | Test & Recensione): buone prestazioni, finalmente anche in ray tracing, temperature contenute e un prezzo aggressivo che le da un vantaggio netto rispetto a NVIDIA: oggi sul mercato la RTX 5070 Ti costa ancora circa 180-200 euro in più della RX 9070 XT, la stessa differenza del MSRP su cui avevamo tratto le nostre conclusioni al lancio.

Chi dovrebbe acquistare questa scheda? La RX 9070 XT Gaming OC è la scelta ideale per giocatori che cercano prestazioni eccellenti in 1440p e vogliono giocare anche in 4K, senza voler necessariamente investire nelle soluzioni di fascia estrema come la RTX 5080 o la RTX 5090 (AMD non ha GPU in questo segmento). A differenza del passato, finalmente la scheda permette di giocare bene anche con ray tracing attivo.

D'altra parte, chi cerca l'assoluta eccellenza nel ray tracing (e ancor di più nel path tracing), o crea contenuti in maniera continuativa (magari perché lo fa per lavoro, non solo per hobby), dovrebbe considerare le alternative proposte da NVIDIA, ancora superiori in questi ambiti.