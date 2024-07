Il mini-PC ispirato al Cybertruck di Tesla sta per diventare realtà

Il Mini-PC a tema Cybertruck, presentato al recente Computex, sta per diventare realtà grazie a una campagna di crowdfunding su Indiegogo. Il dispositivo promette specifiche tecniche di alto livello, un design decisamente peculiare e un prezzo, tutto sommato, contenuto.

Il Xyber XPC sarà alimentato da un AMD Ryzen 7 8845HS APU, un processore Zen 4 con grafica RDNA 3. Sarà disponibile anche con il Ryzen 7 7840HS, con il 8845HS che offre un processore XDNA più veloce del 60%.

Il Mini-PC supporterà fino a 64 GB di memoria DDR5 e fino a 4 TB di archiviazione SSD tramite PCIe 4.0×4 M.2 2280, offrendo così un'ampia capacità di memoria e archiviazione per soddisfare le esigenze dei gamer e degli utenti più esigenti.

Il Xyber XPC è ispirato al design del Cybertruck e presenta portiere, cofano e bagagliaio apribili, proprio come un'auto reale. Inoltre, una luce LED frontale indicherà se il sistema è acceso.

Queste le specifiche indicate fino a ora dall'azienda su Indiegogo:

Processore: AMD Ryzen 7 8845HS / 7840HS

Potenza GPU: 8.3 TFLOPS

Dimensioni: 42.3 x 18.2 x 13.1 cm

1 x Porta USB 3.1 Gen 1 (Tipo A)

2 x Porte Type-C (USB 3.1 Gen 1)

1 x Uscita HDMI 2.1

1 x Jack Audio 2-in-1 (Cuffie / Microfono)

1 x Jack DC-in 2.5mm

Supporto fino a 4TB PCIe 4.0×4 (1x)

WiFi 6, Bluetooth 5.2

Prezzo: 399 dollari (versione 7840HS)

Data di rilascio: Agosto 2024

La compagnia, inoltre, ha fornito immagini dalla linea di assemblaggio al sito Videocardz.com, sia per dimostrare l'effettiva esistenza del prodotto che per mostrare l'interno del mini-PC, il quale presenta una soluzione di raffreddamento a doppia ventola, memoria SO-DIMM aggiornabile e almeno due slot M.2 (uno per l'archiviazione e uno per la scheda Wi-Fi).

Attualmente, sono in corso le ottimizzazioni del BIOS, ma non ci sono ancora informazioni precise sulla data di rilascio o sul prezzo finale del prodotto nella sua versione più potente. Tuttavia, è stato confermato che il Xyber XPC sarà lanciato su Indiegogo nel mese di agosto con un prezzo iniziale di 399 dollari per la versione 7840HS.

Nonostante il Cybertruck originale non sia stato un successo commerciale, si spera che la versione Mini-PC sia più fortunata. Tuttavia, si consiglia cautela prima di partecipare alla campagna di crowdfunding, attendendo ulteriori dettagli, prima di impegnarsi finanziariamente.