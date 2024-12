NordVPN vs ExpressVPN: qual è la migliore?

Abbiamo spesso discusso dei vantaggi offerti da una VPN e dei motivi per cui è consigliabile utilizzarne una. Ma quale scegliere tra le migliori VPN disponibili? In questa serie di articoli, confronteremo diversi servizi per aiutarvi a individuare quello più adatto alle vostre esigenze, sia che desideriate accedere a contenuti in streaming o navigare in sicurezza ovunque nel mondo.

Oggi analizzeremo due dei servizi più rinomati: ExpressVPN e NordVPN. Sebbene presentino molte somiglianze, esistono differenze chiave che rendono l'una preferibile all'altra in determinati contesti. Esamineremo prezzi, velocità di connessione, funzionalità, assistenza clienti e sicurezza.

NordVPN vs ExpressVPN: prezzi

Entrambi i servizi offrono una garanzia di rimborso di 30 giorni, permettendovi di testare il servizio senza rischi e ottenere un rimborso completo se non soddisfatti.

Attualmente, NordVPN risulta più conveniente rispetto a ExpressVPN. Il piano base di NordVPN parte da 12,99€ al mese, ma scegliendo l'abbonamento annuale il costo scende a 4,59€ al mese, mentre con il piano biennale si riduce ulteriormente a 2,99€ al mese. In entrambi questi ultimi casi, sono compresi anche tre mesi gratis. ExpressVPN, invece, propone un abbonamento mensile a 12,95$. Optando per il piano annuale, il costo mensile è di 6,67$, mentre l'abbonamento biennale è disponibile a 4,99$ al mese.

Entrambi i servizi accettano vari metodi di pagamento, incluse carte di credito, criptovalute e carte prepagate, offrendo flessibilità agli utenti.

NordVPN NordVPN si posiziona come il leader indiscusso nel settore dei servizi VPN, grazie alla sua vasta rete che conta oltre 7000 server dislocati in più di 113 Paesi in tutto il mondo. Questo fornitore di servizi VPN si distingue per l'adozione di una cifratura avanzata, specificatamente quella a 2048 bit, assicurando così una protezione dati di prim'ordine ai suoi utenti. Vedi su NordVPN ExpressVPN ExpressVPN si posiziona come uno dei principali attori nel settore delle VPN, con una rete imponente che supera i 3000 server sparsi in ben 105 nazioni. Questo ampio dispiegamento garantisce agli utenti la possibilità di stabilire una connessione VPN rapida e sicura da praticamente qualsiasi luogo del mondo. Vedi su ExpressVPN

NordVPN vs ExpressVPN: funzionalità e caratteristiche

La scelta di una VPN richiede di valutare attentamente aspetti fondamentali come la compatibilità delle applicazioni, la capacità di accedere a servizi di streaming, la quantità di server disponibili e le prestazioni in termini di velocità di connessione. Entrambe le opzioni, ExpressVPN e NordVPN, offrono app compatibili con Windows, macOS, Android e iOS, oltre a strumenti dedicati per l’installazione su sistemi Linux tramite riga di comando.

In termini di connessioni simultanee, NordVPN permette di collegare fino a dieci dispositivi, superando di due unità il limite di otto di ExpressVPN. Inoltre, NordVPN include la funzione Threat Protection, progettata per bloccare pubblicità invasive, malware, tracker e siti potenzialmente dannosi. ExpressVPN, invece, mette a disposizione Threat Manager, che si concentra prevalentemente sul blocco dei tracker. Entrambe le soluzioni supportano l'installazione su router, ma ExpressVPN offre un processo più semplice e automatizzato rispetto alla configurazione manuale necessaria con NordVPN. L'installazione della VPN su un router consente di proteggere tutti i dispositivi connessi senza consumare ulteriori connessioni simultanee.

Entrambi i servizi garantiscono la protezione dalle perdite di DNS e includono il supporto per Smart DNS, utile per accedere ai contenuti in streaming anche su dispositivi che non supportano nativamente le VPN, come le console di gioco. ExpressVPN si distingue per l'utilizzo di un DNS criptato con tecnologia a 256-bit, che offre un ulteriore livello di sicurezza per la navigazione.

In paesi con restrizioni come la Cina, sia ExpressVPN che NordVPN si dimostrano efficaci nel bypassare i blocchi locali, consentendo l’accesso ai propri account e contenuti online. Tuttavia, il sito ufficiale di ExpressVPN potrebbe essere bloccato, rendendo necessario l’uso di un URL alternativo per il download delle applicazioni.

Tra le altre caratteristiche di NordVPN si trovano strumenti avanzati come Meshnet, per connettere direttamente dispositivi tramite tunnel crittografati, e Dark Web Monitor, che verifica se le vostre credenziali sono a rischio nel dark web. Inoltre, i server offuscati di NordVPN nascondono l'utilizzo della VPN, permettendo di aggirare blocchi particolarmente restrittivi. Double VPN e Onion over VPN sono ulteriori strumenti per chi desidera il massimo livello di sicurezza e privacy, combinando la protezione della VPN con l’accesso alla rete TOR.

Con un’ampia gamma di funzionalità aggiuntive e strumenti avanzati, NordVPN rappresenta una scelta ideale per chi cerca una VPN completa e personalizzabile, mentre ExpressVPN si distingue per la semplicità d’uso e l'efficienza nelle configurazioni.

NordVPN vs ExpressVPN: streaming

Sia ExpressVPN che NordVPN continuano a distinguersi per la loro capacità di sbloccare una vasta gamma di servizi di streaming, offrendo agli utenti l'accesso a contenuti geo-limitati senza difficoltà significative. Entrambi i servizi mantengono prestazioni eccellenti con piattaforme come Netflix, HBO Max e BBC iPlayer, quest'ultimo noto per le sue rigide misure di blocco.

NordVPN vs ExpressVPN: server e prestazioni

ExpressVPN gestisce oltre 3.000 server in 105 paesi, mentre NordVPN offre più di 7.000 server distribuiti in 113 paesi, il che fornisce a quest'ultimo un certo vantaggio

Un aspetto distintivo di NordVPN è la funzione Double VPN, che instrada la connessione attraverso due server VPN, crittografando i dati due volte e potenziando significativamente la sicurezza. ExpressVPN, pur non offrendo una funzione equivalente, implementa l'offuscamento su tutti i suoi server, rendendo il traffico VPN meno rilevabile e migliorando la privacy.

In termini di prestazioni, entrambi i servizi sono riconosciuti per le loro elevate velocità. Qui sotto potete trovare tre speedtest effettuati sulla nostra rete, il primo senza VPN attiva per avere un valore di riferimento, il secondo con NordVPN e il terzo con ExpressVPN, entrambe collegate a un server in Italia. Come potete vedere NordVPN è più veloce di ExpressVPN, come comunque non si comporta affatto male.

Nessuna VPN attiva NordVPN ExpressVPN

NordVPN vs ExpressVPN: sicurezza e privacy

Sia NordVPN che ExpressVPN continuano a offrire protocolli di sicurezza avanzati, tra cui OpenVPN, IKEv2 e L2TP, oltre ai loro protocolli proprietari: NordLynx per NordVPN, basato su WireGuard, e Lightway per ExpressVPN. Entrambe le VPN utilizzano la crittografia AES a 256 bit per proteggere i dati degli utenti. Per quanto riguarda la crittografia RSA utilizzata nel canale di controllo, entrambe impiegano chiavi da 4096 bit.

Entrambi i servizi integrano un kill switch che interrompe la connessione internet nel caso in cui la VPN si disconnetta, garantendo che i dati non vengano esposti accidentalmente. NordVPN offre la possibilità di configurare il kill switch in modo che agisca solo su specifiche applicazioni, una funzionalità che manca in ExpressVPN. Tuttavia, entrambe le VPN offrono lo split tunneling, permettendo agli utenti di selezionare quali applicazioni o siti web devono utilizzare la connessione VPN e quali possono bypassarla.

In termini di privacy, NordVPN adotta una rigorosa politica no-log, non registrando alcuna informazione sull'uso della VPN o sulle connessioni degli utenti. Questa politica è stata confermata per la quarta volta da un audit indipendente condotto da Deloitte nel dicembre 2023, che ha verificato l'aderenza di NordVPN alla sua politica di non registrazione dei log. ExpressVPN, anch'essa impegnata nella tutela della privacy degli utenti, mantiene una politica no-log. Tuttavia, raccoglie alcune informazioni minime, come l'ID dell'account, le date di connessione, i server utilizzati e la quantità di dati trasferiti. È importante notare che ExpressVPN non registra l'indirizzo IP dell'utente, le richieste DNS, la cronologia di navigazione o la destinazione del traffico, rendendo estremamente difficile tracciare l'attività dell'utente.

NordVPN vs ExpressVPN: assistenza clienti

NordVPN ed ExpressVPN offrono un'assistenza clienti efficiente e accessibile attraverso vari canali. Entrambi i servizi mettono a disposizione supporto via email e chat live, oltre a fornire ampie risorse online per la risoluzione dei problemi.

NordVPN consente agli utenti di contattare il supporto tramite un'icona di chat situata nell'angolo in basso a destra del loro sito web. Attraverso questa funzione, gli utenti possono scegliere tra il Customer Care e il Billing Team, che forniscono informazioni sui servizi, assistenza nella configurazione dei dispositivi e gestione di abbonamenti e pagamenti. In alternativa, è possibile inviare un'email all'indirizzo support@nordvpn.com per ricevere assistenza.

ExpressVPN offre un servizio di chat live disponibile 24/7, accessibile cliccando sulla casella di chat nell'angolo in basso a destra del loro sito web. Questo permette agli utenti di ottenere supporto immediato in qualsiasi momento. Inoltre, ExpressVPN fornisce guide dettagliate per la risoluzione dei problemi e tutorial per la configurazione, disponibili nella sezione di supporto del loro sito.

Entrambi i provider si distinguono per la rapidità e la completezza delle risposte, garantendo un supporto efficace e tempestivo ai propri utenti.

NordVPN vs ExpressVPN: qual è meglio?

ExpressVPN è riconosciuta come una delle VPN più affidabili sul mercato, offrendo un'ampia gamma di funzionalità, velocità elevate, sicurezza robusta e un gestore di password integrato. È particolarmente efficace nello sbloccare una vasta gamma di servizi di streaming, inclusi Netflix, Amazon Prime Video e BBC iPlayer.

Tuttavia, NordVPN si distingue per alcune caratteristiche che la rendono una scelta preferibile per molti utenti. Con oltre 7.000 server in più di 113 paesi, offre una copertura estesa che garantisce connessioni rapide e stabili. La possibilità di ottenere un indirizzo IP statico e dedicato aggiunge un ulteriore livello di personalizzazione e sicurezza per chi necessita di un accesso coerente da una specifica posizione. In termini di velocità, NordVPN utilizza il protocollo proprietario NordLynx, basato su WireGuard, che assicura prestazioni superiori, rendendola ideale per streaming, download e altre attività ad alta intensità di banda. Inoltre, NordVPN è compatibile con numerosi servizi di streaming, garantendo l'accesso a contenuti geo-limitati su piattaforme come Netflix, Disney+ e BBC iPlayer.

Un altro aspetto da considerare è il rapporto qualità-prezzo. NordVPN risulta più economica rispetto a ExpressVPN, soprattutto per gli abbonamenti a lungo termine. Ad esempio, il piano biennale di NordVPN offre un risparmio significativo rispetto all'abbonamento annuale di ExpressVPN. Inoltre, NordVPN consente fino a dieci connessioni simultanee, mentre ExpressVPN ne permette otto, offrendo maggiore flessibilità per proteggere più dispositivi contemporaneamente.

In definitiva, sebbene ExpressVPN offra un servizio eccellente con funzionalità avanzate e un gestore di password integrato, NordVPN emerge come la scelta migliore per chi cerca una VPN veloce, sicura, con un'ampia rete di server e un prezzo più competitivo.