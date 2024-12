Il nuovo MacBook Pro M4 è tornato al MINIMO STORICO, oggi costa 200€ in meno!

Se siete alla ricerca di un laptop professionale che rappresenti il meglio della tecnologia attuale, non lasciatevi sfuggire questa straordinaria opportunità. Il nuovissimo MacBook Pro con chip M4 è ora disponibile su Amazon a soli 2.299€, con uno sconto di 200€ rispetto al prezzo consigliato di 2.499€. Questo modello rappresenta l'ultima evoluzione della linea professionale di Apple, con caratteristiche tecniche che lo rendono il laptop più potente mai realizzato dall'azienda di Cupertino.

MacBook Pro M4, chi dovrebbe acquistarlo?

Questo laptop rappresenta la scelta ideale per professionisti e creativi che necessitano di potenza di calcolo estrema. Con i suoi 24GB di memoria unificata e 512GB di SSD, si rivolge a sviluppatori, grafici, montatori video e content creator che non vogliono compromessi in termini di prestazioni.

La vera forza di questo MacBook Pro risiede nel suo nuovo chip M4 Pro. Il processore garantisce prestazioni eccezionali mantenendo consumi contenuti, permettendo di raggiungere fino a 22 ore di autonomia. Il sistema di raffreddamento attivo assicura prestazioni costanti anche sotto carico, mentre il display Liquid Retina XDR con 1600 nit di luminosità di picco offre una qualità dell'immagine professionale.

La connettività è completa grazie alle tre porte Thunderbolt 5, alla porta HDMI e al lettore di schede SDXC. Il sistema audio a sei altoparlanti con supporto Dolby Atmos e la videocamera 1080p con Center Stage completano un pacchetto pensato per offrire il massimo in ogni situazione.

Attualmente disponibile a soli 2.299€, il MacBook Pro M4 rappresenta un'opportunità eccezionale per chi cerca il massimo delle prestazioni in un laptop. La combinazione di potenza bruta, efficienza energetica e qualità costruttiva lo rende un investimento sicuro per i prossimi anni!

Vedi offerta su Amazon