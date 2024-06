Il nuovo MSI Claw avrà un design ispirato al Pip-Boy di Fallout e processore Lunar Lake

L'industria dei dispositivi portatili da gioco è sempre più in fermento ed è emersa una notizia che potrebbe interessare molti fan delle serie Fallout. Stando a quanto trapelato recentemente online, sembra che MSI stia lavorando a una nuova versione del suo handheld, il MSI Claw. Le voci suggeriscono che il nuovo modello renderà omaggio alla celebre serie post-apocalittica con un design ispirato al Pip-Boy, completato da un effetto di ruggine e dal logo di Vault Boy sul retro.

Il dispositivo in questione, denominato MSI Claw 8 AI+, è ancora avvolto nel mistero e non è stato annunciato ufficialmente, ma le immagini e le specifiche sono già circolate grazie a una fuga di notizie dell'utente X momomo_us, noto per la sua affidabilità. Dalle informazioni disponibili, sembra che il nuovo Claw integrerà un chip Intel Lunar Lake, posizionandosi come il primo handheld a utilizzare questa nuova generazione di CPU.

Il modello inedito dovrebbe ospitare uno schermo leggermente più grande e introdurre la tecnologia grafica Battlemage di Intel, che promette prestazioni notevolmente migliorate, soprattutto confrontandola con le opzioni AMD attualmente prevalenti nel settore. Inoltre, si parla di una batteria più capiente e di porte Thunderbolt USB 4, suggerendo quindi che MSI sta puntando a posizionare il suo nuovo modello come un'opzione di fascia alta.

Nonostante le entusiasmanti caratteristiche, è importante rimanere cauti, dato che MSI non ha ancora confermato ufficialmente questi dettagli. Se i rumor fossero confermati, il MSI Claw 8 AI+ potrebbe essere una delle opzioni più interessanti per chi cerca una console handheld potente e capace di gestire giochi di ultima generazione. Tuttavia, i potenziali acquirenti dovrebbero considerare anche altri fattori, come il prezzo, che potrebbe essere un punto critico per il successo del dispositivo, considerato che altre soluzioni premium attualmente sul mercato, come Asus e Lenovo, hanno stabilito una soglia di 800 dollari.

Insomma, l'MSI Claw 8 AI+ promette di essere una novità significativa nel mercato delle console portatili, introducendo tecnologia avanzata e un design unico. Sarà fondamentale monitorare le mosse di MSI nei prossimi mesi per capire se il nuovo modello sarà all'altezza delle aspettative e se riuscirà a imporsi come una scelta vincente per gli amanti del gaming portatile.