Steam Deck VS MSI Claw: qual è la migliore?

Il mondo del gaming portatile ha subito una vera e propria rivoluzione con l'avvento di dispositivi come Steam Deck e MSI Claw. Queste handheld, capaci di far girare titoli AAA, hanno catturato l'attenzione di giocatori di tutto il mondo, offrendo un'alternativa valida al classico PC da gaming o alle console da casa.

La competizione tra questi due dispositivi è serrata, e la scelta del migliore dipende dalle esigenze individuali. In questo articolo, quindi, analizzeremo le caratteristiche di Steam Deck e MSI Claw, confrontandole sotto diversi aspetti per aiutarti a capire quale console portatile si adatta meglio alle tue preferenze di gaming.

Cos'è Steam Deck

Steam Deck, sviluppata da Valve, nasce per offrire l’immensa libreria di Steam in formato portatile. Dotata di un’APU AMD personalizzata che combina CPU e GPU basate su architetture Zen 2 e RDNA 2, è in grado di gestire numerosi titoli AAA, soprattutto se ben ottimizzati. Tuttavia, giochi particolarmente esigenti come Starfield o Dragon’s Dogma 2 possono mettere in difficoltà persino i PC desktop, rendendoli meno adatti all’esperienza su Steam Deck.

Con un display da 7” e controlli integrati, si presenta come una console portatile, ma in realtà è un vero e proprio PC con sistema operativo Linux, personalizzato con SteamOS. L’interfaccia utente, intuitiva e simile a quella di una console, consente di acquistare, installare e avviare i giochi con pochi click. Per gli utenti più esperti, è sempre possibile accedere alla modalità desktop, trasformando Steam Deck in un PC a tutti gli effetti.

Cos'è MSI Claw

MSI Claw è un PC portatile con un design che richiama quello di una console, sviluppato da MSI, azienda con una lunga esperienza nel settore dell’hardware di fascia alta.

Dotato di uno schermo Full HD e controlli integrati, si distingue per l’utilizzo di Windows nella sua versione desktop completa. Questo garantisce un’elevata compatibilità con software e giochi, offrendo la stessa esperienza di un PC tradizionale. Tuttavia, l’interfaccia di Windows non è sempre ottimizzata per un display da 7”, rendendo l’usabilità meno immediata, come vedremo.

Specifiche tecniche

MSI Claw Steam Deck LCD Steam Deck OLED Chip • Intel Core Ultra 7 155H

• Intel Iris Graphics • APU AMD da 7 nm

• CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (fino a 448 GFlops FP32)

• GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,0-1,6 GHz (fino a 1,6 TFlops FP32)

• Potenza dell'APU: 4-15 W • APU AMD da 6 nm

• CPU: Zen 2 4c/8t, 2,4-3,5 GHz (fino a 448 GFlops FP32)

• GPU: 8 RDNA 2 CU, 1,6 GHz (1,6 TFlops FP32)

• Potenza dell'APU: 4-15 W Memoria • 16 GB LPDDR5 Dual Channel • 16 GB di RAM LPDDR5 (quattro canali da 32 bit, 5500 MT/s) • 16 GB di RAM LPDDR5 (quattro canali da 32 bit, 6400 MT/s) Display • 1080p (1920 x 1080)

• LCD 7" IPS

• 16:9 aspect ratio

• 120 Hz

• Touchscreen • 1280 x 800 RGB

• 16:10 aspect ratio

• LCD IPS 7"

• 60 Hz

• Touchscreen • 1280 x 800 RGB

• 16:10 aspect ratio

• OLED HDR 7,4"

• 90 Hz

• Touchscreen Archiviazione • SSD 512 GB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4

• SSD 1 TB 2230 NVMe PCIe Gen 4 x 4 (modello di punta) • eMMC da 64 GB (PCIe Gen 2 x1)

• SSD NVMe da 256 GB (PCIe Gen 3 x4)

• SSD NVMe ad alta velocità da 512 GB (PCIe Gen 3 x4) • 512 GB con SSD NVMe

• 1 TB con SSD NVMe Batteria • 53 Whr con ricarica rapida a 65W • Batteria da 40 Whr. 2-8 ore di gioco • Batteria da 50 Whr. 3-12 ore di gioco Connettività • 1 x Thunderbolt/ USB Type C

• 1 x lettore Micro SD

• 1 x porta hack

• Wi-Fi 7 Intel Killer

• Bluetooth 5.4

• Lettore impronte nel tasto di accensione • Supporto modalità Alt USB-C con DisplayPort 1

• fino a 8 K a 60 Hz o 4K a 120 Hz

• USB 3.2 Gen 2

• Slot Micro SD

• Bluetooth 5.0

• Radio Wi-Fi dual-band, 2,4 GHz e 5G Hz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac • Supporto modalità Alt USB-C con DisplayPort 1

• fino a 8 K a 60 Hz o 4K a 120 Hz

• USB 3.2 Gen 2

• Slot Micro SD

• Bluetooth 5.3

• Radio Wi-Fi 6E tri-band, 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz, 2 x 2 MIMO, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax Dimensioni • 294 x 117 x 21,2 mm

• 675 grammi • 298 mm x 117 mm x 49 mm

• 669 grammi circa • 298 mm x 117 mm x 49 mm

• 640 grammi circa Joystick • Stick analogici con Hall Effect • Stick analogici

• 2 x trackpad • Stick analogici

• 2 x trackpad

Steam Deck o MSI Claw: quale scegliere per il gaming portatile?

La risposta a questa domanda non è univoca, in quanto dipende dalle priorità del singolo giocatore. Se cerchi un dispositivo con un ottimo rapporto qualità-prezzo, un'ampia libreria di giochi compatibili e una community attiva, Steam Deck potrebbe essere la scelta ideale. D'altra parte, se desideri prestazioni grafiche elevate, un sistema operativo Windows versatile e la possibilità di giocare agli ultimi titoli AAA senza compromessi, MSI Claw potrebbe fare al caso tuo.

Entrambe le console offrono un'esperienza di gioco di alto livello, ma si differenziano per alcuni aspetti chiave che analizzeremo nel dettaglio.

Quali sono le principali differenze tra Steam Deck e MSI Claw?

Le differenze principali tra Steam Deck e MSI Claw riguardano principalmente l'hardware, il software e l'ecosistema di gioco.

Hardware:

Steam Deck è alimentato da un processore AMD personalizzato, ottimizzato per il gaming portatile, mentre MSI Claw monta processori Intel Core Ultra di ultima generazione . Questa differenza si traduce in prestazioni grafiche superiori per MSI Claw, soprattutto nei giochi più esigenti.

ottimizzato per il gaming portatile, mentre MSI Claw monta . Questa differenza si traduce in prestazioni grafiche superiori per MSI Claw, soprattutto nei giochi più esigenti. Entrambi i dispositivi offrono diverse configurazioni di memoria RAM e archiviazione SSD, ma MSI Claw ha il vantaggio di supportare SSD NVMe PCIe Gen4 , che garantiscono velocità di caricamento più elevate.

, che garantiscono velocità di caricamento più elevate. Lo schermo di Steam Deck è un LCD da 7 pollici con risoluzione 1280x800, mentre MSI Claw monta un display IPS da 7 pollici con risoluzione Full HD (1920x1080). Questo si traduce in immagini più nitide e dettagliate su MSI Claw. Esiste, però, anche il modello di Steam Deck con schermo OLED, più caro ma con un display nettamente superiore.

Software:

Steam Deck utilizza SteamOS, un sistema operativo basato su Linux ottimizzato per il gaming, mentre MSI Claw esegue Windows 11. Questa differenza influisce sulla compatibilità dei giochi: SteamOS offre un'ampia libreria di titoli compatibili, ma alcuni giochi Windows potrebbero richiedere configurazioni aggiuntive per funzionare correttamente.

ottimizzato per il gaming, mentre MSI Claw esegue Questa differenza influisce sulla compatibilità dei giochi: SteamOS offre un'ampia libreria di titoli compatibili, ma alcuni giochi Windows potrebbero richiedere configurazioni aggiuntive per funzionare correttamente. Windows 11 offre una maggiore flessibilità e versatilità, consentendo di installare qualsiasi applicazione e gioco compatibile con il sistema operativo.

Ecosistema di gioco:

Steam Deck si integra perfettamente con la piattaforma Steam , offrendo accesso immediato a un'enorme libreria di giochi e a una community attiva.

, offrendo accesso immediato a un'enorme libreria di giochi e a una community attiva. MSI Claw, essendo basato su Windows, permette di accedere a diverse piattaforme di gioco, come Xbox Game Pass, Epic Games Store e Ubisoft Connect.

Tom's Hardware

Quale console offre le prestazioni migliori?

Le prestazioni di Steam Deck e MSI Claw variano a seconda del gioco e delle impostazioni grafiche. In generale, MSI Claw offre prestazioni superiori grazie al suo hardware più potente, soprattutto nei giochi AAA più recenti. Tuttavia, Steam Deck è ottimizzato per il gaming portatile e offre un'esperienza fluida e stabile nella maggior parte dei titoli.

Per fare un paragone accurato ci sono da considerare dei punti di forza di entrambi i sistemi:

MSI Claw, con i suoi processori Intel Core Ultra e la scheda grafica Intel Arc, è in grado di gestire i giochi più esigenti con impostazioni grafiche elevate, offrendo frame rate fluidi e immagini dettagliate.

Steam Deck, grazie al suo sistema operativo ottimizzato e all'hardware personalizzato, garantisce un'esperienza di gioco stabile e reattiva, anche nei titoli meno recenti. Inoltre, la sua architettura efficiente consente di ottenere una buona durata della batteria durante le sessioni di gioco.

La scelta della console con le prestazioni migliori dipende quindi dalle tue priorità: se desideri giocare agli ultimi titoli AAA con impostazioni grafiche elevate, MSI Claw potrebbe essere la scelta ideale; se invece preferisci un'esperienza di gioco equilibrata e una maggiore durata della batteria, Steam Deck potrebbe fare al caso tuo.

Quale console ha la migliore durata della batteria?

La durata della batteria è un aspetto cruciale per una console portatile. Steam Deck e MSI Claw offrono prestazioni diverse in questo ambito. Steam Deck, con la sua architettura ottimizzata e il sistema operativo efficiente, garantisce una durata della batteria superiore rispetto a MSI Claw, soprattutto durante le sessioni di gioco meno impegnative.

Nonostante ciò, è importante considerare che la durata della batteria varia a seconda del gioco, delle impostazioni grafiche e della luminosità dello schermo. In generale, entrambi i dispositivi offrono un'autonomia sufficiente per sessioni di gioco prolungate, ma Steam Deck ha un leggero vantaggio in termini di efficienza energetica.

Quale console offre il miglior rapporto qualità-prezzo?

Il rapporto qualità-prezzo è un altro fattore importante da considerare nella scelta di una console portatile. Steam Deck, con il suo prezzo competitivo (il modello base parte da 419€) e l'ampia libreria di giochi compatibili, offre un ottimo rapporto qualità-prezzo. MSI Claw, pur offrendo prestazioni superiori, ha un prezzo più elevato, soprattutto nelle configurazioni di fascia alta (al momento il modello base si trova su Amazon a partire da 549€).

La scelta della console con il miglior rapporto qualità-prezzo dipende quindi dal tuo budget e dalle tue esigenze: se cerchi un dispositivo economico e versatile, Steam Deck potrebbe essere la scelta ideale; se invece sei disposto a spendere di più per prestazioni superiori, MSI Claw potrebbe fare al caso tuo.