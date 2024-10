Fallout, il fan remake 3D è stato sospeso e forse non vedrà mai la luce

L'ambizioso progetto di modding per ricreare il primo Fallout in 3D è stato ufficialmente sospeso. Gli sviluppatori di Fallout: Vault 13, che miravano a ricostruire il primo capitolo della serie all'interno di Fallout 4 (acquistabile su Amazon), hanno annunciato la fine dei lavori su X (ex Twitter) a causa di difficoltà nel reclutamento e cambiamenti nella vita personale dei membri chiave del team.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

Culingwino, uno degli autori, ha spiegato le ragioni dietro questa decisione: "Fallout: Vault 13 è stato sospeso per via della combinazione di alcuni fattori, incluso il burnout, la difficoltà nel reclutare e mantenere a bordo membri con abilità specifiche, e cambiamenti alla vita personale dei membri chiave del progetto". Ha inoltre precisato che non ci sono stati conflitti interni o pressioni da parte di Bethesda.

Si è deciso di privilegiare il benessere dei membri del progetto

Nonostante la sospensione, il team ha deciso di non sprecare il lavoro svolto finora. Nelle prossime settimane, una build incompleta del progetto verrà pubblicata su Nexus Mods, permettendo agli interessati di utilizzarla come base per eventuali nuovi progetti.