Risparmia 120€ su MSI Claw grazie al Black Friday e gioca dove vuoi ai titoli PC!

Se siete alla ricerca di una console portatile che unisca la potenza di un PC gaming alla comodità di un dispositivo handheld, dovreste dare un'occhiata a questa offerta su Amazon. MSI Claw A1M-239IT è ora disponibile al prezzo di 479,00€, rappresentando un'occasione unica per entrare nel mondo del gaming portatile di ultima generazione, risparmiando 120€ rispetto ai precedenti 599,00€.

Console portatile da gaming MSI Claw, chi dovrebbe acquistarla?

MSI Claw rappresenta la scelta ideale per gli appassionati di gaming che desiderano portare con sé l'esperienza PC ovunque vadano. Con il suo display da 7 pollici Full HD a 120Hz e la copertura 100% sRGB, offre un'esperienza visiva superiore rispetto alla concorrenza. Il dispositivo si distingue per essere la prima console portatile equipaggiata con un processore Intel Ultra 7 155H, affiancato dalla grafica Intel Arc.

La configurazione hardware premium include 16GB di RAM LPDDR5 a 6400MHz e un veloce SSD PCIe 4.0 da 512GB, garantendo prestazioni eccellenti sia nei giochi che nelle applicazioni Windows. L'implementazione del WiFi 7 assicura una connettività all'avanguardia, mentre la batteria da 53Whr promette diverse ore di gioco continuativo. La custodia inclusa nella confezione aggiunge un ulteriore elemento di protezione e praticità.

La versatilità di Windows 11 Home permette di utilizzare la console non solo per il gaming tradizionale, ma anche per l'accesso a servizi di cloud gaming, emulazione e persino produttività in mobilità. I controlli ergonomici e la disposizione dei tasti sono stati studiati per garantire il massimo comfort durante le sessioni di gioco prolungate.

Disponibile a 479,00€, MSI Claw A1M-239IT rappresenta un investimento significativo per chi cerca una soluzione di gaming portatile completa e versatile. La combinazione di hardware all'avanguardia, display di qualità e la flessibilità di Windows 11 la rendono una scelta eccellente per i giocatori più esigenti che non vogliono rinunciare alle prestazioni anche in mobilità!

