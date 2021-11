Il nuovo rivale di Raspberry Pi ha CPU Intel e 5G

I colleghi di CNX Software hanno pubblicato le prime informazioni relative a un altro Single Board Computer che andrà a scontrarsi con la popolare serie Raspberry Pi. Prodotto da Axiomtek, il KIWI310 (questo è il suo nome) offre alcune funzionalità interessanti.

Photo Credit: Axiomtek

La scheda stessa misura 85×56 mm e rinuncia ai SoC ARM presenti nella vasta famiglia di prodotti Raspberry Pi. Invece, troviamo un processore Celeron N3350 dual-core, chip basato sull’architettura Intel a bassa potenza Apollo Lake a 14nm con un TDP di 6W. La CPU ha una frequenza di base di 1,10GHz e può raggiungere i 2,4GHz.

KIWI310 supporta fino a 8GB di memoria LPDDR4 e può essere equipaggiato con 64GB di memoria eMMC integrata. Per quanto riguarda la connettività, Axiomtek ha dotato l’SBC di due porte USB 2.0, due porte USB 3.2 Gen 1, USB-C (con Power Delivery), una porta micro HDMI 2.0 (uscita 4K60) e Gigabit Ethernet (Realtek RTL8111). Altri connettori includono un header GPIO a 40 pin e un M.2 Key E 2230 standard che supporta interfacce PCIe e USB 2.0.

Photo Credit: Axiomtek

Tuttavia, sono presenti un paio di caratteristiche che colpiscono l’attenzione. Per prima cosa, gli acquirenti possono optare per una batteria agli ioni di litio da 220mAh e in secondo luogo KIWI310 supporta la connettività 5G. Nel video a corredo della notizia è possibile vedere che Axiomtek utilizza un HAT Waveshare 5G. Il filmato conferma anche che il KIWI310 viene spedito con un dissipatore di calore in confezione.

Il KIWI310 supporta i sistemi operativi Android, Linux e Windows. Tuttavia, tenete presente che il prodotto non ha un TPM integrato, quindi non è ufficialmente supportato da Windows 11. A ogni modo, ci sono modi per aggirare i requisiti di TPM, RAM e CPU di Windows 11. Sfortunatamente, in questo momento i prezzi e la disponibilità di KIWI310 non sono stati rivelati.