Il prossimo Windows uscirà a metà 2024, sarà Windows 12 oppure Windows 11 24H2

La prossima versione di Windows arriverà a metà 2024. A confermarlo è il CEO di Qualcomm, Cristiano Amon, che ha annunciato che l’ambizioso Snapdragon X Elite, chip che punta a portare la rivoluzione ARM anche sui PC, arriverà in concomitanza con un importantissimo aggiornamento di Windows, proprio verso la metà di quest’anno. Si tratterà di Windows 11 24H2, Windows 12, o qualcos’altro? Non lo sappiamo, almeno per il momento.

Il chip Snapdragon X Elite punta moltissimo sull’intelligenza artificiale, quindi potrebbe anche trattarsi di un aggiornamento di Windows che da ancora più peso all’IA. Secondo indiscrezioni passate, Windows 12 integrerà funzionalità specifiche dell’intelligenza artificiale e sfrutterà hardware dedicato, segnano un momento cruciale nell’evoluzione di quelli che sono stati battezzati AI PC.

Microsoft non ha ancora rilasciato comunicazioni ufficiali riguardo a Windows 12, ma se davvero dovesse arrivare a metà anno, all’annuncio potrebbe mancare davvero pochissimo. Visto però quanto tempo è passato dall’annuncio al rilascio delle precedenti versioni del sistema operativo (quasi un anno per Windows 10, cinque mesi per Windows 11), c’è chi crede che si tratti semplicemente di una nuova versione di Windows 11.

Altro elemento che fa pendere la bilancia a favore di Windows 11 24H2 è il ciclo di rilascio triennale per le nuove versioni di Windows scelto da Microsoft, per cui Windows 12 dovrebbe arrivare alla fine del 2024 o nel 2025, considerando che Windows 11 è stato rilasciato nell’ottobre 2021.

Le parole del CEO di Qualcomm lasciano di certo spazio all’interpretazione, ma forse non nascondono alcun segreto. È ormai sotto gli occhi di tutti l’impegno di Microsoft e degli altri big del settore nel campo delle intelligenze artificiali, quindi è naturale pensare che la prossima versione del sistema operativo sia focalizzata principalmente sull’intelligenza artificiale; tuttavia, sembra si tratterà più probabilmente di un normale aggiornamento, e non di una versione completamente nuova di Windows.