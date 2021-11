Installare le app Android su Windows 11 ora è facilissimo

Una delle più grandi novità introdotte da Windows 11 è costituita dal sottosistema Android per Windows, che consente agli utenti di installare app Android tramite Amazon AppStore. Sin dal suo annuncio, questa funzionalità è stata accolta con molto entusiasmo dagli utenti, vista la popolarità del sistema operativo sugli smartphone, in quanto virtualizza un’ambiente Android sfruttando Hyper-V e l’Android Open Source Project (AOSP), in modo da poter eseguire qualsiasi app Android. Questo permette di facilitare la vita anche agli sviluppatori, così da testare più facilmente le proprie applicazioni.

Photo Credit: Simone Franco

Tuttavia, l’installazione tramite Amazon AppStore ha fatto storcere il naso ad alcuni utenti, i quali si sono prodigati di installare le proprie app preferite tramite sideload. Allo scopo di semplificare quest’ultimo processo, ci viene in aiuto il software WSATools dove, con il suo ultimo aggiornamento, come riportato dai colleghi di Windows Central, è stato corretto un bug che causava il blocco dell’installazione dell’Android Debug Bridge (ADB), componente necessario per l’esecuzione delle app Android in Windows 11. WSATools, scaricabile direttamente da Microsoft Store, è stato sviluppato da Simone Franco, il quale ha pubblicato la prima release stabile lo scorso 5 novembre, mentre la versione più recente è quella 0.1.56, che risolve il bug inerente all’ADB e un errore di battitura.

Photo Credit: Simone Franco

WSATools vi permette di installare qualsiasi applicazione Android sul vostro sistema Windows 11 con pochi clic. Inoltre, se non volete utilizzare Amazon AppStore ma direttamente il Google Play Store, sulle nostre pagine trovate una guida completa che vi segue passo passo con l’installazione.

Un paio di giorni fa, Microsoft ha presentato ufficialmente Windows 11 SE, versione del sistema operativo dedicata a scuole e studenti che equipaggerà notebook di fascia bassa, proponendosi come un’alternativa a Chrome OS e ai Chromebook. Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo.