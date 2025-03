Installare Windows 11 senza account ora è molto più difficile

Tempi duri per chi vuole installare Windows 11 (o acquista uno dei migliori notebook in commercio e deve configurarlo per la prima volta) e configurare un account locale: Microsoft ha annunciato la rimozione del comando "bypassnro", che permetteva agli utenti di evitare il collegamento a internet e l'accesso obbligatorio con un account Microsoft durante la configurazione iniziale del sistema.

Una mossa strategica che sottolinea la determinazione dell'azienda di Redmond nel voler centralizzare l'esperienza utente attorno al proprio ecosistema di servizi, limitando le opzioni di personalizzazione che hanno storicamente caratterizzato l'universo Windows.

Con il lancio di Windows 11 versione 22H2, Microsoft aveva già introdotto l'obbligo di connessione internet e account Microsoft durante l'installazione, sia per Windows 11 Home che per la versione Pro. Tuttavia, gli utenti più esperti avevano rapidamente individuato diverse soluzioni alternative per aggirare questa imposizione. Tra queste, il comando "bypassnro" era diventato particolarmente popolare: bastava digitarlo in un prompt dei comandi durante la fase di configurazione per saltare la connessione internet e, di conseguenza, evitare la necessità di accedere con un account Microsoft.

La giustificazione ufficiale fornita da Microsoft per la rimozione di questa funzionalità è quella di "garantire che tutti gli utenti completino la configurazione con connettività internet e un account Microsoft".

Rimangono ancora alcune alternative per gli utenti più determinati, ma richiedono competenze tecniche decisamente più profonde. Una possibilità è creare un file unattend.xml che bypassa completamente la fase di configurazione, ma questo approccio richiede la creazione di una nuova immagine di installazione di Windows da zero - un processo complesso e non alla portata dell'utente medio.

Attualmente è ancora possibile aggiungere manualmente il comando bypassnro al sistema digitando la seguente stringa nel prompt dei comandi:

reg add HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\OOBE /v BypassNRO /t REG_DWORD /d 1 /f shutdown /r /t 0

Tuttavia, non è chiaro quanto a lungo questa soluzione alternativa continuerà a funzionare, poiché Microsoft potrebbe presto rimuovere completamente il valore di registro che permette al comando di funzionare.

È importante sottolineare che questa modifica influisce esclusivamente sulla fase di installazione e configurazione di Windows 11. I PC che sono già stati configurati senza un account Microsoft non subiranno alcun cambiamento. La rimozione del comando bypassnro è attualmente in fase di test nell'ultima build beta di Windows 11, il che significa che verrà probabilmente implementata nelle versioni di produzione nelle prossime settimane.