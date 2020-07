Intel Alder Lake, arriva un’ulteriore conferma sull’utilizzo della tecnologia Intel Hybrid

Nel corso delle ultime settimane vi abbiamo parlato spesso delle CPU Intel di dodicesima generazione, nome in codice Alder Lake, che dovrebbe subentrare dopo i processori Rocket Lake, i quali, nonostante siano basati sula nuova architettura core “Willow Cove”, saranno nuovamente realizzati sul nodo di produzione a 14nm. Alder Lake, invece, sarà la prima CPU desktop della compagnia di Santa Clara a sfruttare il nuovo processo produttivo a 10nm e, cosa ancor più interessante, dovrebbe essere creata con la nuova architettura Intel Hybrid, che affianca core di elevata potenza ad altri più efficienti a livello energetico, così come LakeField, che tuttavia è pensata però per i dispositivi mobile.

Stando agli ultimi rumor, i chip Alder Lake-S offriranno otto core “Golden Cove” ad alte prestazioni e otto core “Gracemont” a bassa potenza, mentre la GPU integrata sarà disponibile in tre varianti: GT0 (iGPU disabilitata), GT1 (alcune EU disattivate) e GT2 (tutte le EU abilitate). Il modello di punta, con un TDP pari a 125W, sarà quindi equipaggiato con sedici core suddivisi in due distinte sezioni.

Fino ad ora si trattava più che altro di speculazioni, ma una conferma in tal senso è stata prodotta direttamente da un impiegato di Intel, il quale ha indicato, in un commento presente nel codice, che la famiglia di processori Alder Lake, così come Lakefield, è basata su un’architettura ibrida.

Ricordiamo, infine, che i chip Intel Alder Lake dovrebbero debuttare sul mercato nel corso del 2022 ed offrire il supporto a tecnologie come PCI-Express 5.0 e memorie DDR5. Il lancio dovrebbe essere accompagnato dai nuovi chipset della serie 600, mentre il socket LGA1700 dovrebbe, stando alle ultime informazioni trapelate in rete, supportare fino a tre generazioni di CPU.

Recentemente vi abbiamo parlato di Intel anche relativamente al misterioso Core i9-10850K, chip dapprima considerato indirizzato solo al mercato OEM, ma che recentemente è stato avvistato anche in versione retail dotato di scatola presso vari store esteri.