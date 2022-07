La Intel Arc A380 era finora l’unica GPU desktop ad aver fatto parlare di se dopo essersi mostrata ed essere stata provata in vari benchmark. Pare che il turno sia adesso della Arc A750 Limited Edition, finita da poco tra le mani del canale YouTube di Gamers Nexus, che ha pubblicato un video in cui ne anticipava la recensione, mostrando la GPU in fase di test nei vari benchmark.

Durante il video, Gamers Nexus ha anche ospitato l’ingegnere Tom Peterson di Intel (ex Nvidia), che ha avuto l’occasione di spiegare alcuni dettagli e funzionalità delle schede, come le frequenze di funzionamento rapportate al voltaggio, le novità dell’architettura e molto altro. In sintesi, la Arc A750 Limited Edition dovrebbe innanzitutto includere 32 core Xe (il triplo della Arc A380), oltre a ospitare 12GB di VRAM GDDR6 su un bus di 192-bit e mantenersi su un TDP di 200W.

Fonte: Gamers Nexus

La scheda ha lo stesso aspetto di quella messa in mostra in una teca rotante agli IEM di Dallas, con la placca posteriore riportante la dicitura “Arc A750 Limited Edition” e due grosse ventole nella parte anteriore. Il modello mantiene nel complesso un design minimale ed elegante, con una qualità costruttiva che sembra abbastanza buona, anche se bisognerà attendere le varie recensioni. Ovviamente non resta che aspettare anche i risultati indipendenti dei test svolti da Gamers Nexus, per avere un primo e interessante assaggio delle prestazioni di questa GPU.

Tom Peterson ha anche dato qualche indicazione sul lancio delle nuove schede, lasciando intendere che questo possa avvenire prima di quanto ci si possa aspettare. Le altre GPU della gamma Arc Alchemist a essere finora testate sono state quelle destinate ai portatili, come la Arc A730M con risultati deludenti ottenuti nei giochi e la Arc A770M che invece si è dimostrata essere alla pari della RTX 3070 mobile.