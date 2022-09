Le date di uscita delle nuove schede grafiche Intel della linea Arc Alchemist sono ancora avvolte nel mistero, ma sembra che qualcosa si stia muovendo. Infatti, stando ai colleghi di VideoCardz, l’embargo sull’unboxing dell’Arc A770 Limited Edition dovrebbe scadere a livello mondiale venerdì 30 novembre, mentre le recensioni avranno il via libera da mercoledì 5 ottobre. Purtroppo, la vera e propria data di lancio sul mercato non è stata svelata, ma sicuramente non sarà molto lontana.

Così come evidenziato anche dalla nomenclatura, che rispecchia quella impiegata da Intel per i suoi processori Core, Arc A770 sarà il modello di punta, equipaggiata con il chip ACM-G10 con 32 core Xe (equivalenti a 4.096 stream processor) operanti a 2.100 MHz e dotato di 8 o 16 GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda di picco di 560GB/s.

Photo Credit: Intel/WAN Show

Non sappiamo se Arc A770 debutterà insieme ad Arc A750, la quale sarà una sua variante meno potente: anche in questo caso la scheda sarà basata sulla GPU ACM-G10, ma con 28 core Xe (equivalenti a 3.584 unità di shading) operanti a 2.050 MHz e accompagnata da 8GB di memoria GDDR6 con una larghezza di banda di picco di 512GB/s. Probabilmente, ulteriori dettagli a riguardo saranno svelati in occasione dell’evento Intel Innovation di San José.

La scheda video A380 è stata recentemente testata con 50 videogiochi dalla testata tedesca PC Games, riscontrando in generale una buona compatibilità, nonostante le prestazioni piuttosto deludenti. Trovate tutti i dettagli nella nostra precedente notizia dedicata.

Intel sta lavorando anche per migliorare il supporto alle API DirectX 11 delle sue schede grafiche Arc Alchemist. Per quanto riguarda le DirectX 9, l’azienda ha deciso di implementare un’emulazione tramite le ultime DirectX 12. Per tutti gli approfondimenti del caso, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.