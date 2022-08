Nonostante siano librerie piuttosto datate, le DirectX 9, risalenti al 2002, possono essere utili per alcuni software e retrogame di un determinato periodo storico. A quanto pare, Intel ha deciso di eliminare il supporto nativo a tali API via hardware, sostituendolo con un’emulazione tramite le più recenti DirectX 12. Questo sistema sfrutterà il layer di conversione open source noto come “D3D9On12“, realizzato da Microsoft, che invia i comandi grafici 3D DX9 al layer D3D9On12 invece che al driver grafico D3D9, il quale li converte successivamente in chiamate D3D12. Stando alle dichiarazioni dell’azienda di Redmond, questa soluzione dovrebbe offrire prestazioni praticamente equivalenti a quelle dell’esecuzione tramite supporto hardware DirectX 9 nativo.

L’implementazione di questo sistema dovrebbe consentire a Intel di allocare più risorse al miglioramento del supporto a DirectX 11, che al momento necessita di maggiori ottimizzazioni (almeno secondo i test pubblicati in rete). Vista l’efficienza della soluzione Microsoft, non è affatto da escludere che anche gli altri maggiori produttori di schede grafiche, come AMD e NVIDIA, decidano di adottare la stessa strategia in futuro. Tuttavia, va ricordato che si tratta di emulazione, quindi è prevedibile un aumento di consumo della CPU per le varie operazioni di conversione, senza contare che si potrebbero avere alcuni problemi con i giochi più vecchi.

Qualche giorno fa, Intel aveva pubblicato un interessante video, sul proprio canale YouTube ufficiale, nel quale metteva in risalto le maggiori prestazioni della sua prossima Arc A750 rispetto alla GeForce RTX 3060 di NVIDIA. Stando a quanto pubblicato dall’azienda di Santa Clara, Arc A750 riusciva nel complesso a ottenere prestazioni superiori del 3% a 1080p e fino al 5% a 1440p su 43 titoli DirectX 12 rispetto alla RTX 3060. Anche con le API Vulkan, la proposta di Intel si era rivelata leggermente più veloce della controparte NVIDIA, registrando un picco prestazionale migliore fino al 4% in 1080p e sino al 5% a 1440p. Per ulteriori approfondimenti, vi consigliamo di leggere il nostro precedente articolo dedicato.