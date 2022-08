Sebbene molti si siano concentrati sui benchmark e sulle prestazioni ottenibili dalla scheda grafica Intel Arc A380, il portale tedesco PC Games Hardware ha deciso di testare il prodotto da un diverso punto di vista, ovvero verificando quale sia la sua compatibilità con i videogiochi presenti in commercio, prendendone in considerazione ben 50 realizzati tra il 1999 e il 2022.

Come potete vedere dalla tabella sottostante, la scheda, in questo caso il modello Arc A380 Photon 6GB OC di Gunnir, ha avuto problemi solo con 9 giochi su 50. Il risultato non è affatto male, soprattutto considerando che Intel parte con numerosi anni di ritardo nel mondo delle schede grafiche dedicate per il mondo desktop rispetto ai suoi diretti concorrenti NVIDIA e AMD. Tra i titoli che hanno evidenziato bug o freeze, troviamo il recentissimo Marvel’s Spider-Man Remastered, che soffre di corruzioni grafiche con HBAO+ e Ray Tracing, ma anche Doom Eternal e Halo Infinite, senza dimenticare titoli meno recenti come Max Payne 2 o Half-Life 2.

Photo Credit: PC Games Hardware

Ricordiamo che Arc A380 è equipaggiata con la GPU ACM-G11, costruita sul nodo N6 di TSMC, che possiede 128 core FP32 per ogni core Xe, arrivando in totale a 1024 core, e dispone di 6GB di VRAM GDDR6 con una velocità di 16Gb/s, a cui viene dedicata una larghezza di banda di 96-bit. Per quanto riguarda le performance, parliamo di una soluzione che offre frame rate inferiori anche alla “vecchia” GeForce GTX 1650, ma la situazione potrebbe migliorare in futuro con una maggiore ottimizzazione lato driver, che sicuramente aumenterà anche la compatibilità, soprattutto con i videogiochi più “datati”. Infatti, l’azienda di Santa Clara stessa ha ammesso che il decadimento prestazionale attuale con i software basati sulle API DirectX 11 (e precedenti) sarà diminuito nel corso dei prossimi mesi tramite aggiornamenti.

Arc A380 è già disponibile sul mercato cinese da ormai un paio di mesi, mentre il suo debutto in Europa dovrebbe essere ormai imminente. Purtroppo, ancora non sappiamo quando potremo vedere sugli scaffali dei negozi anche le proposte A5 e A7, rispettivamente di fascia media e alta.