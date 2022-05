Nuove informazioni, provenienti dal Taiwan e riportate dai colleghi di Wccftech, svelano i dettagli riguardo il prezzo consigliato e la lineup di modelli che andrà a comporre la gamma di GPU Intel Arc Alchemist. Le info sarebbero state comunicate direttamente dall’azienda, durante una riunione con i suoi partner della catena di approvvigionamento.

Come abbiamo suggerito in precedenza, Intel procederà con un lancio scaglionato. Nonostante i rumor lasciassero intendere di poter prima vedere le GPU top di gamma, l’azienda presenterà invece i 3 modelli Arc Alchemist più economici, due dei quali verranno lanciati insieme in un periodo compreso tra la fine di maggio e l’inizio di giugno. La presentazione iniziale includerà nello specifico il modello di fascia media A750 e quello di fascia più bassa A350, seguiti dalla A580 qualche settimana dopo. La gamma dovrebbe includere un totale di 7 modelli.

Photo Credit: Intel

Intel Arc A750 è una GPU con prestazioni paragonabili a una GeForce RTX 3060 e avrà un prezzo consigliato di 350$ (costi probabilmente simili in Italia), una cifra leggermente più alta rispetto i 329$ della proposta Nvidia che però è venduta al dettaglio a 479$ a 599$ (è possibile trovarla anche qui a cifre analoghe). Se quindi Intel riuscirà nell’impresa di vendere le sue GPU ad un costo pari, o quantomeno vicino al prezzo consigliato, potrebbe veramente ribaltare la situazione. L’azienda ha anche riferito ai partner che i driver stanno gradualmente migliorando e che sarà possibile aspettarsi un’ulteriore progressione delle prestazioni dopo il lancio.

Una situazione praticamente analoga sia riguardo i driver che il prezzo vale anche per la A580, una GPU leggermente più economica e al livello di una RTX 3050. Il prezzo consigliato è di 280$, anche in questo caso un po’ sopra ai 250$ della RTX 3050 che però è venduta al dettaglio a 329$ (cifra che si aggira da noi sui 400€). A380, la GPU più accessibile della gamma Arc Alchemist, dovrebbe infine essere venduta ad una cifra consigliata di 150$ ed è alla pari di una GTX 1650. Il prezzo consigliato è stavolta uguale a quello della scheda video Nvidia, che però è in vendita intorno i 220$ (un prezzo che qui si aggira sui 250€).

Spetterà quindi ad Intel saper sfruttare la situazione, cercando il più possibile di vendere le sue GPU al prezzo consigliato, magari attraverso sconti e promozioni, non escludendo nemmeno ulteriori tagli alle cifre di vendita se vuole veramente dar fastidio a Nvidia e ad AMD. L’azienda non ha ad ogni modo ancora comunicato una data di lancio per la top di gamma A780, che verrà presentata in una data successiva ai primi 3 modelli.