Intel Arc B570, tutto dipende dal prezzo | Test & Recensione

Dopo circa un mese dal lancio dell’Arc B580, oggi è il turno della Intel Arc B570, scheda di fascia più bassa che punta a dominare la fascia entry level, con prestazioni in Full HD sopra i 60 FPS in tutti i titoli moderni e un prezzo decisamente aggressivo: la scheda debutta nel mercato americano a 219 dollari, che si traducono in circa 259 euro.

Sulla carta l’Arc B570 è più veloce di Radeon RX 7600 e RTX 4060 (almeno in rasterizzazione) e costa meno. Se le cose stessero davvero così sarebbe indubbiamente la scheda da comprare per un PC gaming entry level, ma la pratica corrisponderà davvero alla teoria? Scopriamolo.

Design e caratteristiche tecniche

Basata sull'architettura Intel Xe2-HPG, la Arc B570 integra 18 core Xe, ciascuno dotato di una unità dedicata al ray tracing, per un totale di 2304 unità di shading. Ci sono 144 XMX Engine dedicati alla gestione dell’IA, mentre sul fronte della memoria troviamo 10 GB di GDDR6, che opera a 19Gbps su un bus 160 bit, per una larghezza di banda di 380 GB/s. La frequenza è invece di 2600MHz.

La ASRock Challenger che abbiamo ricevuto sfrutta un classico sistema di raffreddamento a doppia ventola ed è compatta, occupando solo due slot. Integra una modalità 0dB Silent Cooling, che tiene ferme le ventole sotto a una certa temperatura.

Il design è abbastanza classico, con la copertura del dissipatore in plastica nera ricca di dettagli e con due grandi inserti in plastica semitrasparente, che rendono la scheda meno anonima di altre. Il backplate è in metallo e nella parte finale presenta un’ampia apertura che permette all’aria mossa dalla seconda ventola di passare attraverso le lamelle del dissipatore, migliorando così il raffreddamento.

Lato connettività sono disponibili tre DisplayPort 2.1 e una HDMI 2.1a, mentre il TDP è di 150 watt. Per l’alimentazione basta un singolo connettore 8 pin ed è consigliato un alimentatore da 450 watt.

Prestazioni

Abbiamo testato la Arc B570 su una piattaforma con processore AMD Ryzen 7 9800X3D, installato su una scheda madre X870E e abbinato a 64GB di RAM DDR5-6000 e raffreddato da un dissipatore a liquido AIO da 360mm.

In questo periodo stiamo anche aggiornando la suite di benchmark, non solo per quanto riguarda i giochi: troverete anche diversi test riguardo l’IA, dalla generazione di immagini all’uso di LLM. Il motivo è semplice: data l’enorme diffusione dell’intelligenza artificiale, riteniamo doveroso misurare le prestazioni delle schede video anche in questo campo.

Prestazioni nei giochi

Iniziamo come di consueto dai giochi, testati alla massima qualità grafica. Abbiamo eseguito i test sia in Quad HD che in Full HD, in rasterizzazione e con ray tracing e rispettivi upscaler (DLSS, FSR e XeSS) attivi.

La B570 offre prestazioni discrete in 1440p, dove non raggiunge i 60 FPS nei giochi più impegnativi come Cyberpunk 2077, ma riesce a superarli in titoli più leggeri, come Dying Light 2. A questa risoluzione è circa il 13% più lenta della B580, mentre è più veloce sia della RTX 4060 (3% circa) che della Radeon RX 7600 (6,5%).

La situazione cambia a risoluzione Full HD, dove la scheda riesce a garantire ottime performance, con framerate sempre abbondatemente sopra i 60 FPS, anche nei tripla A più pesanti. A questa risoluzione la B570 è, in media, circa il 12% più lenta della B580, mentre pareggia con la RX 7600 ed è leggermente dietro la RTX 4060 (-4,5% circa), ma la situazione cambia in base al gioco preso in esame: ad esempio, in Cyberpunk 2077 e in Returnal la B570 è rispettivamente il 9% e il 7% più veloce della RTX 4060.

Passando ai test in ray tracing con upscaler, abbiamo indicato vicino al nome della scheda video la versione di DLSS, FSR e XeSS usata nei rispettivi giochi (se indicata). Per F1 24 abbiamo usato una versione beta che introduce XeSS 1.3 con frame generation, ma come vedrete dal grafico, la B570 ha avuto qualche problema.

La differenza di prestazioni con la B580 rimane lineare, attestandosi in media intorno al 10/12% anche nei test con ray tracing. La RTX 4060 è invece nettamente superiore alla B570, merito soprattutto della presenza del DLSS 3 e della frame generation, che da un netto vantaggio alla scheda NVIDIA. L’Intel Arc B570 è circa il 15% più veloce della Radeon RX 7600, che ha la meglio unicamente in Cyberpunk 2077 e Avatar, dove può fare leva sulla generazione dei fotogrammi di FSR 3.

Prestazioni a parte, dai test nei giochi emergono quelli che sembrano essere problemi legati ai driver, non ancora perfettamente ottimizzati. Come potete vedere dai vari grafici ci sono alcuni dati che non tornano, come il valore del 99esimo percentile delle due Intel Arc in Far Cry 6, o le pessime performance in F1 24 con XeSS 1.3 con frame generation abilitato. Oltre a questo, alcuni giochi crashano durante la compilazione degli shader, altri come Borderlands 3 si avviano, ma funzionano solo in finestra: se messi a schermo intero, non vanno oltre i 10 FPS.

La speranza è ovviamente che questi problemi siano risolti quanto prima, specialmente considerando che la scheda offre buone prestazioni e sarebbe un peccato se venisse affossata da driver problematici.

Prestazioni nei carichi IA

Passiamo ora all’intelligenza artificiale, dove abbiamo sfruttato UL Procyon per i benchmark di generazione immagini tramite Stable Diffusion, generazione testo con diversi LLM (Phi 3.5, Mistral 7B, Llama 3.1 8B e Llama 2 13B) e Computer Vision. Nei grafici trovate, accanto al nome della scheda, anche il runtime usato nel test.

Prima di passare ai test, un altro paio di note: Llama 2 può essere eseguito solamente dalle due Intel Arc, poiché le altre schede testate qui non hanno abbastanza VRAM. Nel grafico di Stable Diffusion 1.5 INT8, invece, la RX 7600 non ha un punteggio perché non può eseguire il benchmark.

L’Intel Arc B570 è nettamente più veloce della Radeon RX 7600 in Stable Diffusion FP16, dove segna un +75% e ottiene un punteggio praticamente identico a quello della RTX 4060, mentre è circa il 19% più lenta della B580. Le cose cambiano nel test INT8, dove è il 20% più lenta della B580 e addirittura il 47% più lenta della RTX 4060.

Ottimi i risultati nei benchmark di generazione del testo, dove la B570 assottiglia il divario con la B580 (-6% in media) ed è mediamente il 58% più veloce della RTX 4060 e il doppio più veloce della RX 7600.

Infine, nel test Computer Vision la B570 è più lenta della RTX 4060 in FP32 e FP16 (rispettivamente -11% e -3%), mentre è leggermente più veloce in INTEGER (+2%). La differenza con la B580 è dell’8% circa a favore della sorella maggiore in tutti e tre i casi, mentre il divario con la RX 7600 è abissale: la scheda di AMD fatica moltissimo, specialmente con gli interi, dove ottiene un punteggio bassissimo rispetto alle altre GPU.

Apriamo una piccola parentesi anche riguardo la creazione di contenuti, testata con Blender Benchmark. Trovate il grafico qui sotto.

L'Intel Arc B570 qui fatica un po', è il 7% più veloce della RX 7600 ma rimane ampiamente dietro la B580 e la RTX 4060, rispettivamente del 23% e del 55%.

Consumi e temperature

Chiudiamo la serie di test con quelli relativi a consumi e temperature, misurati in un loop di Cyberpunk 2077 per mettere sotto stress la scheda in uno scenario reale. Nei grafici abbiamo indicati i valori di picco e i valori medi registrati durante il benchmark.

Iniziamo dai consumi, ottimi per quanto riguarda la B570: con un valore di picco di 97 watt e uno medio di 94 watt è ampiamente sotto i 150 watt di TDP, consumando il 15% in meno della RTX 4060, il 22% in meno della B580 e il 38% in meno della RX 7600.

Buoni i risultati anche per quanto riguarda la temperatura, con un valore medio di 60°C, in linea con quello della B580. La RTX 4060 è solo poco più calda a 64°C, mentre la RX 7600 registra una temperatura media di 71°C. Freschissima la RTX 4060 Ti, che si assesta su una media di 51°C.

Verdetto

L’Intel Arc B570 è tutto sommato una buona scheda per un PC da gaming entry level, che offre prestazioni valide per giocare in Full HD in rasterizzazione classica e si difende bene anche con ray tracing, dove basta abbassare leggermente la qualità per stare comodamente sopra i 60 FPS anche nei giochi più pesanti.

I problemi di driver che abbiamo riscontrato sono un’incognita che purtroppo ha il suo peso e Intel deve assolutamente risolverli quanto prima. Ci siamo confrontati anche con altri recensori e ognuno ha avuto problemi diversi, quindi l’azienda dovrà darsi da fare per correre ai ripari velocemente ed evitare problemi nel lungo periodo.

Al di là di tutto, però, a decretare il successo della Arc B570 sarà il prezzo. La GPU debutta ufficialmente al 219 dollari, che nel nostro mercato dovrebbero tradursi in 259€: un listino molto competitivo, ma che deve necessariamente riflettersi nei prezzi di vendita reali.

La B580 doveva debuttare a 289€, ma è arrivata sul mercato alla cifra folle di 499€, per poi diventare quasi introvabile. Se alla B570 toccasse la stessa sorte e la scheda dovesse costare più di 300€, allora non varrebbe più la pena acquistarla.

Se siete alla ricerca di una nuova scheda video entry level sotto i 300 euro, prendete in considerazione l’Intel Arc B570 solamente se ha un prezzo vicino ai 250€; più il costo della scheda si avvicinerà ai 300€ meno varrà la pena acquistarla, considerando che intorno ai 280-300€ potete acquistare una RTX 4060, che offre prestazioni simili in raster ma soprattutto vi permette di giocare con ray tracing attivo senza compromessi, grazie al DLSS 3 e alla frame generation.

Se invece avete la possibilità di aspettare ancora qualche mese, e magari nel frattempo mettere da parte ancora qualche decina di euro, vi consiglio di attendere la presentazione della RTX 5060, prevista per marzo: salvo sorprese avrà un prezzo simile a quello della RTX 4060 e offrirà prestazioni decisamente migliori.