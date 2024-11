Intel Arc B580 Battlemage: Amazon svela per errore la scheda tecnica

Dopo che una lettera di vettura ha indicato, nei giorni scorsi, l'imminente lancio delle nuove GPU Battlemage di Intel, nelle scorse ore Amazon ha accidentalmente rivelato alcune specifiche della prossima generazione di schede grafiche Arc B580, attraverso due inserzioni apparse brevemente per errore. Le informazioni sono state, ovviamente, "screenshottate" dai siti Videocardz e Hardwareluxx prima che venissero rimosse.

Le nuove GPU Intel Arc B580 saranno le prime schede grafiche desktop basate sull'architettura Xe2-HPG, già vista in versione integrata nei chip Lunar Lake. Ci si aspetta che le prestazioni della versione desktop siano nettamente superiori.

Dalle immagini trapelate nelle due inserzioni di vendita, l'Arc B580 sembra utilizzare un'interfaccia PCIe 5.0 x8. Le specifiche riportate indicano 12GB di memoria GDDR6 su bus a 192 bit, con una frequenza di clock di 2.800 MHz. Sono stati rivelati due modelli: l'ASRock Arc B580 Steel Legend, con design bianco e tre ventole RGB, e l'ASRock Arc B580 Challenger, più compatta con due ventole e clock leggermente inferiore a 2.740 MHz.

Le immagini presenti nelle inserzioni mostravano differenze anche nell'alimentazione: la Steel Legend richiede due connettori a 8 pin, mentre la Challenger ne usa solo uno. Entrambi i modelli offrono tre porte DisplayPort e una HDMI, anche se non sono stati specificati gli standard supportati.

Sebbene Intel non abbia ancora annunciato ufficialmente una data di lancio per le GPU Battlemage (da noi la Arc A770 è ancora ferma a 310€ su Amazon, ignorando anche il recente calo di prezzo avvenuto negli USA) diversi indizi puntano a un debutto a breve. Sono apparse confezioni retail in alcuni documenti di spedizione e alcuni leaker indicano dicembre come possibile periodo di lancio.

Se confermato, il lancio delle nuove GPU Intel precederà di poche settimane quello delle attese RTX 50 di Nvidia e delle RDNA4 di AMD, prefigurando un inizio 2025 ricco di novità nel settore delle schede grafiche ad alte prestazioni.