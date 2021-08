Intel Arc e Alchemist: le GPU gaming debuttano a inizio 2022

Intel ha annunciato tramite un Tweet che raggrupperà hardware, software e servizi dedicati al gaming sotto un nuovo marchio, denominato “Arc“, che vedrà le prime schede grafiche gaming arrivare in maniera ufficiale nel Q1 2022, confermando i rumor che si sono susseguiti nelle scorse settimane che prevedevano il lancio di queste GPU al CES 2022. A quanto pare quindi, Intel si presenterà al Consumer Electronics Show con questo nuovo brand che contraddistinguerà molto probabilmente nel lungo termine la lineup di GPU ad alte prestazioni dedicate a videogiocatori e content creator.

We can’t keep it a secret any longer! So excited to introduce the brand for our High-Performance Graphics: Intel Arc. Find out more. https://t.co/GzGcM8KDq1 #IntelArc pic.twitter.com/OWFbdTyLZy

— Intel Graphics (@IntelGraphics) August 16, 2021