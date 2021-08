Intel DG2, la nuova famiglia di GPU debutterà al CES 2022

È ormai da parecchio tempo che Intel sta lavorando alla sua prima scheda grafica dedicata al mondo dei videogiocatori, conosciuta con il nome in codice DG2. Già poco più di un mese fa vi avevamo riportato che la presentazione della microarchitettura Xe-HPG, alla base di DG2, sembrava ormai imminente, ma al momento la compagnia di Santa Clara non si è sbottonata a riguardo.

Nello stesso periodo vi avevamo inoltre parlato della comparsa di un paio di benchmark su Geekbench 5 per gentile concessione di Insyde, una grande azienda specializzata nello sviluppo UEFI. In uno di essi, la DG2 si era comportata in modo simile alla GeForce GTX 1050 di NVIDIA, prodotto sul mercato ormai da cinque anni e che non può di certo essere annoverato tra le migliori schede video disponibili. Tuttavia, va precisato che i primi test possono essere fuorvianti, quindi dovremo aspettare che il prodotto arrivi sugli scaffali dei negozi prima di esprimere un giudizio.

A quanto pare, come riportato dai colleghi di TweakTown, stando a un content creator su Weibo, Intel dovrebbe lanciare la famiglia di schede grafiche DG2 in occasione del CES 2022 (Consumer Electronics Show 2022), evento che si terrà il prossimo gennaio. Ricordiamo che, in occasione dell’edizione 2021 dello show, Intel aveva presentato i suoi processori Tiger Lake vPRO di undicesima generazione, la serie di CPU Tiger Lake H35 per i portatili da gaming e i nuovi NUC 11, quindi non è affatto da escludere che la compagnia di Santa Clara abbia eventualmente deciso di lanciare le sue nuove GPU per il gaming proprio per l’occasione.

Per il momento, ovviamente, non ci resta altro che attendere ulteriori informazioni ufficiali da parte di Intel.