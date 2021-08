Intel DG2, avvistato un nuovo esemplare con 128 EU su Geekbench

Intel sta preparando il lancio della sua serie di GPU Xe di prossima generazione, note con il nome in codice DG2 (Discrete Graphics 2). Evoluzione di DG1, DG2 dovrebbe offrire prestazioni notevolmente migliorate in modo da competere con le migliori schede video di AMD e NVIDIA. Stando agli ultimi rumor, sembra che la lineup dovrebbe comprendere configurazioni Xe-HPG che vanno da 128 a 512 Execution Unit (EU). Recentemente, grazie ad un test effettuato sul popolare programma Geekbench 5, siamo venuti a conoscenza che la DG2 con 128EU potrebbe potenzialmente avere una frequenza di clock di 2.200MHz.

Ovviamente, va tenuto in considerazione che potrebbe trattarsi di un esemplare non definitivo, quindi le specifiche tecniche riportate da Geekbench non vanno prese come se fossero ufficiali. Tuttavia, si tratta di un aumento di circa il 40% rispetto alla DG1 in termini di velocità di clock e EU. Una maggiore larghezza di banda delle memorie e miglioramenti a livello di architettura potrebbero consentire di raggiungere livelli prestazionali ancora più elevati.

Utilizzando un sistema di test composto da un processore Intel Core i5-11400T Rocket Lake e un modulo da 16GB di RAM, la configurazione è riuscita a ottenere 13.710 punti nel benchmark OpenCL. Per fare un confronto, un sistema con processore Intel Core i5-11400F da 65W, che ha clock più alto e un TDP maggiore rispetto all’i5-11400T utilizzato con il DG2, accoppiato a 8GB di RAM in single channel e una scheda grafica Intel DG1, ha ottenuto 19.176 punti – il 40% in più rispetto alla presunta DG2. La CPU più lenta potrebbe essere in parte colpevole, ma probabilmente lo scarso risultato raggiunto è più da inputare allo stesso Geekbench 5 e l’impiego di driver non ancora ottimizzati.

Credit: Geekbench

Ad ogni modo, poiché Geekbench 5 chiaramente non è in grado di fornire una stima affidabile delle prestazioni, dovremo attendere ulteriori informazioni ufficiali direttamente dalla compagnia di Santa Clara per farci un’idea delle potenzialità reali del prodotto.