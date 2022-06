Qualche settimana fa, Intel aveva confermato i ritardi relativi alle GPU desktop della linea Arc Alchemist (di cui si vociferava già da tempo). Lisa Pearce, capo del Visual Compute Group del gigante di Santa Clara, aveva affermato, tramite un comunicato stampa pubblicato sul blog ufficiale, che il lancio sarebbe stato inizialmente limitato solo a una regione, in maniera analoga a quanto già successo con le GPU della gamma destinate ai portatili. In particolare, si partirà con i modelli desktop di fascia bassa Arc A3 solo sul mercato cinese, per poi arrivare a una distribuzione successiva a livello globale, mentre i modelli di fascia media e alta A5 e A7 saranno invece disponibili ovunque entro la fine dell’estate.

In seguito, l’apparizione di una sezione dedicata a “Intel Arc A3 for Desktop”, ora rimossa, aveva fatto pensare che il debutto sul mercato dei modelli di fascia bassa per computer fissi fosse piuttosto vicino. Ricordiamo che, stando agli ultimi rumor, Arc A380 sarà una scheda equipaggiata con la GPU ACM-G11 con 8 Xe-Core e dovrebbe usare un bus per la memoria di 96 bit (mentre le varianti mobile sono limitate a 64 bit).

In occasione dell’evento IEM di Dallas, Intel ha mostrato la scheda Arc Limited Edition. Il dispositivo, disposto in verticale, era posizionato all’interno di una scatola in acrilico su una base rotante. Purtroppo, non era installato all’interno di un sistema, quindi non è stato possibile verificare le performance raggiungibili dal prodotto, ma almeno possiamo apprezzarne la sua estetica e vedere che la scheda adotterà due connettori di alimentazione PCIe (8 pin e 6 pin). Al momento, Intel non ha ancora svelato prezzo e data di uscita delle sue schede desktop Arc Alchemist.

