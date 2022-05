Intel conferma i ritardi sul lancio delle GPU desktop Arc Alchemist anticipati da noi nel nostro precedente articolo. Attraverso Lisa Pearce, a capo del Visual Compute Group, l’azienda ha spiegato in un nuovo comunicato postato nel blog, che il lancio verrà inizialmente limitato solo ad una regione, in maniera analoga a quanto già successo con le GPU della gamma destinate ai portatili.

Nello specifico, Intel annuncia che i modelli desktop di fascia bassa Arc Alchemist A3 saranno inizialmente venduti solo nel mercato cinese e in seguito al livello globale, le schede di fascia media e alta A5 e A7 saranno invece disponibili ovunque entro la fine dell’estate. L’azienda darà tuttavia in entrambi i casi la priorità ai partner OEM, rendendo in seguito disponibili le GPU per la vendita al dettaglio in una data ancora da annunciare. Ad ogni modo ormai troppo tardi per cercare di competere con la concorrenza, già proiettata nel lancio delle GPU di prossima generazione Nvidia RTX 4000 e AMD Radeon RX 7000.

Credit: VideoCardz

Ricordiamo che la gamma Intel Arc Alchemist prevede un totale di 7 modelli, a partire dalle top di gamma Arc A780 ed A770, le GPU di fascia media A750 ed A580, per finire con le schede di fascia più bassa A380, A350 ed A310. Contrariamente a quello che si pensava qualche settimana fa, dove il lancio sembrava ormai dietro l’angolo, sarà quindi necessario pazientare ulteriori mesi prima di poter finalmente vedere i primi modelli desktop Arc Alchemist.

Intel è nel frattempo anche al lavoro su Alder Lake-HX, una gamma di nuove CPU di fascia alta dedicate ai portatili. Si tratta di versioni desktop riadattate su socket BGA, che includono fino ad un massimo di 16 core. Potete approfondire i dettagli nel nostro articolo dedicato.