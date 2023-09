Manca sempre meno al debutto dei processori Intel Meteor Lake sui computer portatili, ma non sappiamo ancora nulla riguardo alle controparti desktop. La 14° generazione sarà rappresentata dai chip Raptor Lake Refresh, che si limiteranno a dare una rinfrescata alla lineup Raptor Lake attuale e non porteranno migliorie e incrementi prestazionali degne di nota rispetto ai modelli di 13° generazione.

C’è però una buona notizia: Michelle Johnston Holthaus, Vicepresidente esecutivo e Direttore generale del Client Computing Group di Intel, ha dichiarato in un’intervista che “[Meteor Lake] desktop arriverà nel 2024. Voglio una famiglia di processori che copra tutta la gamma in entrambi i segmenti, chi non lo vorrebbe?”

A parte questo, non conosciamo davvero nulla dei processori Intel Meteor Lake-S. Secondo le indiscrezioni useranno il nuovo socket LGA1851, lo stesso della successiva famiglia Arrow Lake-S, e chipset della serie 800.

Possiamo ipotizzare ovviamente che useranno le Tile come le controparti notebook, e che avranno 6-8 P-Core e un numero maggiore di E-Core, anche se una configurazione del genere potrebbe iniziare a stare stretta sui PC di fascia alta che vedremo tra uno o due anni; in ogni caso, queste sono tutte le supposizioni che possiamo fare al momento.

Il passaggio al design a chiplet e al processo produttivo Intel 4, abbinato a quello delle fonderie esterne usato per alcune Tile (quella grafica è prodotta con i 3nm di TSMC) e al packaging Foveros 3D, segna di certo un cambiamento importantissimo per l’azienda. Ciò che ci auguriamo è che il passaggio da Raptor Lake Refresh a Meteor Lake-S permetta a questi ultimi di entrare nella nostra classifica dei migliori processori PC.